Így alakítsuk át a gyerekszobát, ha elkezdődik az iskola!

A gyermekek életében az egyik legnagyobb mérföldkő, amikor beülnek az iskolapadba. Ez a változás nemcsak arról szól, hogy már nem játékkal töltik a napjaikat, hanem komoly belső érzelmi folyamatok zajlanak a háttérben.

Érdemes a kisiskolás szobáját is ezekhez igazítani – írja a csalad.hu.

Ne most kezdjük el az ovis játékokat szelektálni!

Az első osztály ugyan már javában a tanulásról szól, mégis átmenetet képez az óvodáskor és az iskoláskor között: a kicsik már „nagynak” érzik magukat, de ettől függetlenül ugyanúgy ragaszkodnak a „dedós” játékaikhoz. Ne ilyenkor próbáljuk meggyőzni őket arról, hogy váljanak meg szeretett plüsseiktől vagy a dínógyűjteményüktől – ez nagy valószínűséggel nem következik be az alsó tagozatos iskolás évek alatt. Teljesen természetes, ha olyan játékokkal kezdenek el játszani, amikhez talán évek óta nem is nyúltak, ezzel csupán a biztonságos, ismert ovi hiányát kompenzálják. Érdemes azonban külön kis sarkot kialakítani a játékoknak, jelezve a gyermekünk számára, hogy már nem minden a játékról szól.

Hagyjuk, hogy bekuckózzon!

Ahogy létrehozunk egy játszósarkot, gondoljunk arra is, hogy legyen külön pihenősarok is. Az iskola elején rendkívül kimerülten érkeznek haza a 6, 7 éves gyerekek, de nem feltétlenül szeretnének aludni. Ha még nincs otthon, akkor most van itt az ideje beszerezni egy babzsákot vagy egy színes padlópárnát a szoba egyik sarkába. A lányoknak szereljünk fölé baldachint, amiről hangulatos, ledes fényfüzérek lóghatnak. A fiúknak jöhet egy játszósátor, de sokszor az is elég, ha a kuckó helyén a falat sötétebb színűre festjük, ő pedig kidíszítheti azt az érdeklődésének megfelelően. Itt a kisdiák dönti el, hogyan pihen: zenét hallgat, esetleg játszik a játékaival.

Mi a helyzet az íróasztallal?

A legtöbb család bizonyára már nyáron beszerzett egy íróasztalt, ami a gyerekszoba új dísze lett. Mindenképpen jó ötlet az íróasztal vásárlása, hiszen ez az a tárgy, ami jelzi a gyermek számára, hogy más időszámítás kezdődik az életében. Eleinte persze nem ott fog tanulni a kisdiák, de tökéletes hely a festésre, rajzolásra, és hogy legyen egy hely a szobában, ahol az iskolás dolgait tarthatja. Az asztallal máris kijelöltük a tanulósarkot is, így a kicsi szobájában jól elkülönülnek az egyes funkciók, mégsem változik meg alapjaiban a szeretett szobája.

Gyerekszoba = nyugalom szigete

Szülőként a szoba átalakításával is szeretnénk jelezni gyermekünk számára, hogy új életszakaszba lépett. Az iskola kezdetekor azonban még nem érdemes rábeszélni a kicsit, hogy szedjük le az űrhajós tapétát, vagy hogy a királylányos berendezést cseréljük le egy komolyabbra, „csajosabbra”. Ne vegyünk új nagyfiús vagy nagylányos ágyneműt sem, hacsak a gyermekünk azt nem kéri. Nem attól fogja komoly iskolásnak érezni magát a gyermekünk, hogy minden megváltozik körülötte, nem is ez a cél! Hanem az, hogy hiába a nagy változás, van egy biztos pont, egy biztonságos hely, ahová bármikor elvonulhat megnyugodni, pihenni, és elmélkedni az élet fontos dolgain.