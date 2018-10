Így húzzák ki a pénzt a zsebünkből

Ha kell, ha nem, beleütközünk a halloweenbe! Min­dent a rémisztgetős tökbulival akarnak eladni, a cukorkától a húsfalatkákig, a joghurttól a faragható tökig. Hiába vannak sokan, akik egyenesen kegyeletsértőnek tekintik Mindenszentek és halottak napja idején az idegen ünnepet, az üzlet dübörög, főleg a gyerekek a csalik.

Nincs menekvés, szó szerint ellepték az üzleteket a halloween kapcsán kínált speciális portékák, és bár a magyaroktól idegen a kelta ünnep, a gyerekeknek tetszik a jelmez, a műpók és a műszem formájú cukorka, úgyhogy nincs mese, a szülők pénztárcáját kinyitja a rémisztgetős tökünnep – figyelmeztet cikkében a ripost.hu portál.

Több felmérés eredménye, hogy családonként 1-2 ezer forintot költünk a halottak napján virágra és mécsesre. Hasonló felmérés a Halloweenre nem készült, de a dekoráció, a jelmez, a stílusos étel-ital és a tök legalább négyezer forintba kerül. Arról nem is beszélve, amire a halloweenes felirat és forma miatt adjuk ki a pénzt, jellemzően elsősorban a fiatalok.

Ezt meg is lovagolják a kereskedők. Míg a Penny tavaly egy oldalt szánt a halloweenes portékákra, most már másfél oldalon kínálja azokat a magyar vásárlóknak. A Lidl 2017-ben négy, idén már öt oldalon adja el ezzel a termékeit. Sőt, a Tesco a gyümölcsöket, pékárukat, felvágottakat, de még a tejtermékeket is ezzel reklámozza.

Se szeri, se száma az ötletnek, amivel igyekeznek több pénz kicsalogatni a vásárlók zsebéből. Akad, aki a csokimikulás mintájára csokivámpírt készít, de találhatunk szemgolyó, vámpírfogsor és agy formájú gumicukrot is. S akkor még nem beszéltünk a denevér formájú mirelit húsfalatkákról, amelyekhez jól passzol a szellem és tökfej alakú, fagyasztott krumpliköret. Már a magyar boltokban is megjelent a pókot és pókhálót mintázó sós rágcsálnivaló, de találni csokis halloweenkekszet is. Az ünnep színeit és szimbólumait viseli a tészta, amelyhez ideális a vér színét idéző bolognai szósz.

Vannak gyártók, akik nem bonyolítják túl a dolgot, speciális formák helyett csak a csomagoláson változtatnak: „halloween” felirattal kínálják a gabonapelyhes joghurtot és a mirelitpizzát, hozzá a gyerekeknek a sütőtökös italt, a felnőtteknek pedig a sütőtök ízű krémlikőrt.

Három jeles nap egymás után

Különösen az idősebb generáció tagjai nézik rossz szemmel, hogy temetőjárás helyett buliznak a fiatalok. A Halloween, a Mindenszentek és a halottak napja azonban nem ütközik, hanem egymás után következik. A sort a pogány eredetű tökünnep nyitja október 31-én. Úgy tartják, hogy a kelta újesztendő előtti napon elmosódik az élők és a holtak közötti határ. Ilyenkor jelmezt öltenek, a gyerekek házról házra járva édességet kérnek. November 1. keresztény ünnep, Mindenszentek, vagyis az üdvösséget nyert lelkek napja. November 2. a halottak napja vallástól függetlenül az elhunytakra való emlékezés napja.

