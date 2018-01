Így marad tartós a körömlakk

Az ember lánya szereti, ha a körme mindig illik a sminkhez és az öltözékhez. Egyszerűnek tűnik, de nem az.

Az ápolt kéz elengedhetetlen „tartozéka” az ápolt köröm. A drogériák polcain, sőt még a patikákban is kapható már számtalan színben, kivitelben körömlakk.

Az árkategória persze teljesen változó, mi kipróbáltuk a 350 forintos és a hatezer forintost is, és bizony, volt olyan, hogy az olcsóbb ugyanúgy, sőt még jobban bevált.

De a lényeg a technika és a türelem.

Alapozó lakkot mindig kell használni, ha az tökéletesen megszáradt, akkor jöhet a fedőlakk. A gyorsan száradó készítmények a legkevésbé tartósak, de ha haránt irányban lakkozunk, már az első réteg is jó fedést biztosít. Ha úgy látjuk, hogy még egy szükséges, és ez általában normál és „quick dry” esetében is szinte száz százalék, csakis akkor szabad vékony rétegben átfesteni, amikor az alatta levő már csontszáraz.

Végezetül: ami a legfontosabb, a fedőlakk, amely átlátszó, matt és enyhén csillámos kivitelben is kapható – ha ennek a használatával fejezzük be a műveletet, öt napig is kitart a mű.

Borítókép: Shutterstock