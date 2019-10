Így szerelheti le kiállhatatlan főnökét

Nem éri meg a munkahelyi gyomorgörcs.

A kiállhatatlan vezetőkkel nem könnyű, hiszen mindenki rosszabbul teljesít, ha reggelente kedvetlenül, esetleg gyomorgörccsel megy be a munkahelyére. Lássuk, mit tehet! – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

A főnök viselkedésének számtalan oka lehet! Némelyikük azért elviselhetetlen, mert fogalma sincs arról, hogy mások szemében milyennek tűnnek a reakciói. Többségük azért agresszív, mert azt hiszi, ettől lesz igazi főnök, és persze akad, aki egyszerűen csak élvezi, hogy bármit megengedhet magának. Tulajdonképpen sajnálnunk kellene őket, és megfogadni, hogy ha egyszer mi kerülünk az ő pozíciójukba, soha nem viselkedünk így! Ám addig is nagyon fontos, hogy mindig racionálisan gondolkodjunk, és ne érzelmi oldalról közelítsük meg a problémát.

Amit tehet…

Ha úgy érzi, méltánytalanul érte sérelem, bátran adjon hangot a véleményének, ám soha ne reagáljon indulatból: higgadtan és összeszedetten fogalmazza meg az álláspontját. Van, hogy már az is meghátrálásra készteti az alaptalanul kötözködő felettest, ha látja, hogy önnel nem tud bármit megtenni. Az is segíthet, ha összefog a többi kollégával, és nyilvánosan megvédik az éppen aktuális „áldozatot”, hiszen egyetlen embert könnyű megalázni, de jóval nehezebb ugyanezt az egész közösséggel megtenni. Ha a főnök látja, hogy a hangulat egyértelműen ellene van, valószínűleg visszafogja magát, hiszen ő is rá van utalva önökre.

