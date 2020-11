Így tegye izgalmassá családja hétvégéjét, ha odakint esik az eső

Ebben a hónapban már nehéz előre szabadtéri programot szervezni, hiszen gyakran elmossa azt az eső. Íme, egy kis segítség szórakoztató és pihentető családi tevékenységekről – akkor is, ha a négy fal közé szorulnak – írja a Fanny magazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

Kincskeresés a lakásban

Az egyik legjobb időtöltés kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A játék abból áll, hogy több állomáson keresztül vándorolnak a gyerekek a célig, azaz a „kincshez”. A legjobb, ha térképpel kell menni, minden állomáson feladatok vannak, nyomok, amelyek a következő lépésre utalnak. A meglepetés a játék végén nem okvetlenül tárgyi ajándék: lehet egy ígéret sütizésre, esetleg egy közös filmnézésére.

Készítsenek saját fürdőhabot

Jó játék felnőtteknek is, hiszen a végeredményt ön is élvezheti. Egy tiszta edénybe keverjen el ½ csésze folyékony szappant – lehetőleg valami natúr készítményt válasszon –, 1 evőkanál cukrot vagy mézet és 1 tojásfehérjét. Illatosítsa a fürdőhabját kedvenc illóolajával. Száraz bőrűek adjanak hozzá 1 evőkanál mandula- vagy szezámolajat, ez táplálja és hidratálja a bőrt. A keveréket adja a fürdővízhez. Nincs más dolga, csak kivárni az estét, és elmerülni a finom habokban – miután a gyerekek is kiélvezték a pancsolás minden percét.

Írjanak családi szakácskönyvet

Biztosan az ön konyhájában is rengeteg olyan étel készül, amelynek a receptjét soha nem írta még le vagy amelynek hozzávalóit és elkészítési módját mindenféle papírdarabkákon őrizgeti. Itt az ideje, hogy számba vegyen minden olyan ételt, amelyet a kicsik is imádnak és szívesen elkészítenének. A családi szakácskönyvhöz szüksége lesz egy vastag füzetre, a receptkártyákra (minél maszatosabb, annál jobb), újságkivágásokra, képekre a családi étkezésekről, ragasztóra, csillogó matricákra, filctollakra. A gyerekek fantáziája határtalan, a szakácskönyvük egyedi és egészen biztosan gyönyörű lesz.

Szinkronizáljanak

Van olyan mese- vagy rajzfilm, amelyet már minden gyerek kívülről tud? Akkor vegye le a hangot, és a gyerekek találjanak ki egy teljesen új történetet izgalmas párbeszédekkel.

Táborozzanak

Ki mondta, hogy sátorozni csak a szabadban lehet? A kanapé mellett, az asztal alatt, a szoba közepén székek, fotelok segítségével, pokrócokból és lepedőkből fantasztikus sátor építhető. A párnák, hálózsákok mind a kényelmet szolgálják. Az uzsonna vagy a vacsora is simán elfogyasztható előtte, mintha piknikezne a család.

Találjanak ki egy mesét

Ez különösen abban az esetben jó játék, ha átjöttek az unokatesók, barátok is, és több gyerek szórakoztatásáról kell gondoskodni. Álljon a szoba közepére és kezdje el a történetet: „Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis teknős, aki…” És innen folytassák a gyerekek. Ha hangfelvételt készít róla, később akár le is írhatja a meséjüket, amelyet a gyerekek illusztrálhatnak.

Süssenek csokis sütit

Semmi sem gyógyítja jobban az eső miatti depressziót, mint egy adag friss csokis keksz. A gyerekek imádnak sütni, szívesen segítenek tésztát gyúrni, formákat szaggatni. Ha elkészült a süti, egy kapucsínóval majszoljon el párat a kanapén bekuckózva. A gyerekeknek pedig csomagoljon dobozba néhányat, és mártogassák langyos tejbe a padláson felépített sátrukban, mintha csak az erdőben lennének – garantáltan nem foglalkoznak a viharos időjárással.

Uzsonna helyett tartsanak teaidőt

Terítsenek meg szépen és készítsék el az étlapot! A menüben szerepeljen fekete vagy zöld tea (önnek), gyümölcstea vagy kakaó (a gyerekeknek), könnyű tojásos vagy csirkés szendvics, sütemény. Hagyja, hogy a gyerekek kedvenc babáikat vagy plüssállataikat is meghívják a partira.

Nyissanak szépségszalont

Nem csak egy egyszerű körömlakkozásról beszélünk: legyen masszírozás, kozmetikai kezelések, pedikűr-manikűr, hajápolás. Készítsenek házi pakolásokat, csináljanak úgy, mintha egy wellness-szállodában lennének!

Forgassanak filmet

A legtöbb telefonnal videófelvételt is lehet készíteni, így nem kell kamera, csak egy jó forgatókönyv, amit persze közösen írnak. Ne lepődjön meg: a legtöbb gyerek először horrorfilmet szeretne forgatni! És az is gyakori, hogy a családi filmeknek nincs befejezése. Csapó, felvétel indul!

