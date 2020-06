Így viselkedjünk a boltban és az utcán

Nem árt, ha az alapvető szabályokkal tisztában vagyunk – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Ha dugót okoz a bevásárlókocsi

Valljuk csak be, a hétvégi bevásárlás az egyik legnagyobb nyűg… Ezt már csak tetézi, ha a sorok között otthagyott bevásárlókocsikat kell kerülgetni. Ilyenkor a legfontosabb szabály: ne kapjon dührohamot! Ha a kosárban csak árucikkek vannak, akkor óvatosan tolja arrébb, hogy elférjen mellette. Ellenben, ha kézitáska vagy kisbaba van a kocsiban, akkor ne nyúljon a kocsihoz!

A járdán is érvényes a jobbra tarts

Hol a belógó parkoló autók, hol a kutyasétáltatók vagy az egymásnak útközben izgalmas sztorikat mesélő járókelők miatt nem férünk el a járdán. Ilyenkor az egy irányba haladóknak illik a jobb oldalon menniük, hogy aki előzni szeretne, az balról megtehesse.

Csata a szabad helyekért

Az egyik legbosszantóbb eset a hétköznapok során, amikor az ember más autósokkal együtt köröz a parkolóban arra várva, hogy felszabaduljon egy hely. Az utcai etikett szerint a vezető az autó irányjelzőjével úgymond lefoglalhatja a kiszemelt helyet. Ha a sofőr indexel, tudomásul kell venni: oda ön már nem állhat be, még ha közelebb van is a parkolóhelyhez. Kerülje azt a megoldást, hogy utasát kiteszi lefoglalni a területet, amíg ön odaér az autóval! Ez helytelen és veszélyes is! Párhuzamos parkolásnál már a hely megközelítése előtt jelezni kell a leállási szándékot, majd a parkolóhelyen túlgurulva lefékezni, és visszatolatni.

