Ismerje meg a világ legszebb hídjait!

A közlekedők nap mint nap teljes természetességgel használják, a turisták viszont nem győzik fotózni a világ legszebb és legkülönlegesebb hídjait. Ismerjen meg néhányat közülük ön is!

Millaui völgyhíd (Millau, Franciaország)

A franciák egyik büszkesége a világ leghosszabb ferdekábeles hídja, egyben a világ legmagasabb közúti hídja – derül ki a Vasárnapi Újság legutóbbi számának összeállításából. A 2004-ben megnyílt viadukt a Tarn folyó völgye felett húzódik, és 2460 méter hosszan autókázhatunk rajta. Tizenhét esztendőn keresztül tervezték, az első rajzok még 1975-ben készültek. Érdekessége, hogy a hídon eredetileg óránkénti 130 kilométeres sebességgel lehetett haladni, ám az építményben és a tájban gyönyörködő autósok sok balesetet okoztak, ezért ma a az óránkénti 110 kilométeres a legnagyobb megengedett sebesség.

Brooklyn híd (New York, USA)

A Manhattan szigetét és Brooklynt összekötő hidat 1883. május 24-én adták át a nagyközönségnek. Pár nap múlva őrült pánik tört ki a rajta lévő gyalogosok között, néhány embert halálra is tapostak a leszakadásától tartó menekülők. Egy évvel később egy cirkuszigazgató azzal cáfolta meg a függőhíd összeomlását vizionáló pletykákat, hogy végigsétáltatott rajta 21 elefántot.

Lánchíd (Budapest, Magyarország)

A főváros egyik jelképe rendre felkerül azokra a listákra, amelyeken a világ legszebb hídjait sorakoztatják fel. 2016-ban például az egyik utazási magazin összeállításában a negyedik helyre került. 1849-ben avatták fel, ez volt az első állandó híd a Dunán. A második világháború végén a németek felrobbantották, a felújított építményt 1949-ben nyitották meg ismét.

Húrok hídja (Jeruzsálem, Izrael)

A Dávid király hárfájának is nevezett hidat 2008-ban adták át, a villamosok pedig 2011 óta közlekedhetnek rajta. Tervezőjének célja az volt, hogy elüssön a környezetétől – ez sikerült is, hiszen a 118 m magasra nyúló, modern építmény valóban kontrasztban van a történelmi város többi részével. Feltett szándéka volt az építésznek az is, hogy a híd az izraeliek és a palesztinok közti megbékélést szimbolizálja.

Ponte Vecchio (Firenze, Olaszország)

Az Arno folyón átívelő Öreg híd különlegessége, hogy az oldalához anno aprócska műhelyeket építettek. Mostanra birtokba vették az aranyművesek, akik persze árusítják is a portékáikat. Bár érdekes módon a másdoik világháború viharait sértetlenül megúszta, az árvizek komoly károkat okoztak a híd szerkezetében.

A borítókép és a többi fotó forrása: Shutterstock