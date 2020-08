Itt a titkok titka, hogyan fogd meg a Balaton legnagyobb halát!

Horgászható partszakaszok, csalizási ötletek és néhány tipp, hogy még nagyobb eséllyel induljunk megfogni rekordhalunkat. A pontyok viszik a prímet, közülük kerültek ki az eddigi a legnagyobb súlyú példányok a tóból, esetükben még dobós módszerrel is van esélyünk.

A tippekről a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászturisztikai menedzserét, Hamvasi Miklóst kérdezte a likebalaton.hu. Hamvasi Miklós pontyhorgászként is komoly sikereket könyvelhet el.

Mi kell ahhoz, hogy megfogjuk életünk halát?

Szerencse, szerencse és még egy kis szerencse… A horgászatban a szerencsefaktor nagyon meghatározó, de emellett van azért pár „top tipp”, ami hozzásegíthetünk bennünket életünk halának a megfogásához. Sokan azt gondolják, hogy egy 25-30 kilós ponty becserkészéséhez rengeteg időt kell a vízparton töltenünk, de tavaly és 2020-ban is volt arra példa, hogy pár órás, parti dobós pecák alkalmával sikerült ekkora pontyokat fogniuk a balatoni horgászoknak.

Mi a legfontosabb?

Az időjárás kiemelkedően fontos szerepet játszik a dobós pecáknál. Figyeljük folyamatosan a szélirány! Az erős, szemből fújó szél (például a déli parton az északi szél) jól felkeveri és zavarossá teszi a vizet. Ennek köszönhetően a kapitális halak is közelebb kerülnek a parti zónákhoz, így dobótávon belül is elérhetővé válnak célhalaink. A frontok is kedvezően hatnak a halak étvágyára, például a nyári időszakban egy erős hidegfront igen kecsegető lehet. Azonban a pontyhorgászat legeredményesebb időszaka a tavasz és az ősz.

Mivel csalizzunk a gyors, vagy egynapos horgászatokon?

Az édes vagy fűszeres csalik, esetlegesen a két ízvilág kombinációja (pelletek, pop up-ok, vagy bojlik) is jó választásnak bizonyulhatnak. A Wafters bojlik például minimális lebegőképességgel rendelkeznek, a horgot nem emelik el a fenékről, csak súlytalanul fekszenek, vagy enyhén lebegnek hajszálelőkén.

Az ólomra, vagy a kosárba pasztát érdemes gyúrni, amely jól dolgozik a víz alatt, eközben ellenállva az apró halak és az erős áramlatok támadásainak.

Alkalmazhatjuk a Method feeder technikát is. Rövid, 6-8 cm-es előkével, 8-12 mm-es fluo lebegő bojlikkal vagy kisebb henger formájú, úgynevezett dumbell csalik kerülnek a hajszálelőkére, adott esetben a csalitüskére.

A harmadik ajánlott alternatíva a pasztaólom inline formában, és egy szem balanszírozott vagy sima süllyedő bojli kerül hajszálelőkére, de a hóember kombináció is meghozatja a várt eredményt. A végszerelék köré dobócsővel, vagy spomb segítségével etessünk vegyes keveréket, de van, amikor pva tasakkal történő bedobás is remek lehet.

Hol tudok tájékozódni a szabályokról és milyen területi jegyre van szükségem a horgászathoz?

A Balatonra látogató horgászoknak igyekszünk minél több információt nyújtani, annak érdekében, hogy ne érhesse őket meglepetés a vízparton és minél felkészültebbek legyenek. Társaságunk honlapján, a www.balatonihal.hu oldalon megtalálható minden, ami az előretervezéshez szükséges. A területi jegyekből többfélét kínálunk időtartamukat és jogosultságaikat tekintve. A parti dobós pecához a „partközeli” kategóriát javasoljuk, ez a parttól a víz felé 1500 méter távolságig jogosít horgászatra a Balatonon, de a befolyókra és a Kis-Balatonra is érvényes. A jegy mellékletében további információk is olvashatóak, többek között a horgászrend is, amit érdemes áttanulmányozni. Ebből a típusból van 24 és 72 órás lehetőség, de 10 naposat, és éveset is biztosítunk.

Hol találom meg azt, hogy mely partszakaszokon van lehetőség horgászatra?

A Balatoni Horgászturisztikai Adatbázis (adatbazis.balatonihal.hu) google térkép alapon működik, ami jelöli a horgászható partszakaszokat is. A piros csíkra rákattintva egy információs ablak ugrik fel, amely megmutatja, hogy van-e valamilyen korlátozás a kiszemelt területen. A térképes helykeresőt böngészve ki tudjuk választani a számunkra legmegfelelőbbet. Emellett megtaláljuk a jegyértékesítő helyeket nyitvatartással és pontos címmel, de további kategóriákat is láthatunk, amelyek hasznosak lehetnek számunkra.

Pontosan mekkora pontyokkal futhatunk össze a Balatonon?

A 20 kg-nál nagyobb pontyokat csak a behúzós horgászoknak kötelező bejelenteni. Azonban fontos megemlíteni, hogy a parti pecások is fognak szép számmal ekkora halakat. Az idei év legnagyobb dobós módszerrel merített pontyát 30 kg felett mérlegelte egy balatonföldvári horgász, de Alsóörsön is fogtak 28 kg-os példányt. A Balaton több pontjáról kapunk híreket az említett módszerrel kifogott kapitális halakról. Bárhol, bármikor megfoghatjuk életünk halát, kedvcsinálónak boiliebalaton.hu rekordlistájában megtekinthető az összes hatalmas egyed.