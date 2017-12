Jön a Tesla elektromos pickup-ja

A Tesla elektromos pickup autók gyártására készül – hozta nyilvánosságra Elon Musk, a cég vezérigazgatója a Twitter közösségi oldalon csütörtökön.

Az újításairól híres Tesla-vezér egy kommentre adott válaszában tette meg a nagy bejelentést. Azt írta: a dizájn és a tervek már vagy 5 éve megszülettek a fejében, és „majd meghal”, hogy megvalósíthassa végre.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.

— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2017