Két és fél órás Foo Fighters koncerttel és számos újdonsággal készül a Sziget

Hét nap alatt kilenc headliner, Jane Goodall, egy visszatérő és egy új helyszín, újrahasznosítható papír szívószál, és 500 millióval több a fellépőkre. Augusztus 7-13-ig ismét Sziget Fesztivál.

2018-ban a 10 milliárdot is meghaladta a Sziget költségvetése, a cég az összes fesztivállal együtt sikeres évet zárt 1,5 milliárdos adózott eredménnyel. A költségvetést idén is növelték, főleg fellépőkre költöttek többet, de a kivitelezés minőségének javítására is szánnak belőle – mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője a Sziget 27. sajtótájékoztatóján.

Idén hét fesztiválnapra kilenc headliner kategóriás előadó/zenekar jön a Szigetre, akik közül három fellépő díja is meghaladja az eddigi „csúcstartóét. Az egyik legaktuálisabb banda, a Foo Fighters ráadásul egy két és fél órás koncerttel érkezik a fesztiválra.

Idén szintén a belépésre jogosító karszalaggal is lehet fizetni a Szigeten, a szervezők az applikációról történő feltöltést – ami tavaly nagy sikernek örvendett – még kényelmesebbé tették. Emellett természetesen érintéses (contactless) bankkártyákkal és mobiltelefonnal is lehet majd ugyanúgy fizetni, mint eddig. Idei újdonság a vendégeknek a Fesztivál fiók, mellyel az összes Sziget rendezvény digitális megoldásait tudják használni. Így kényelmesebben és gyorsabban tudnak bármelyik rendezvényre például online vásárolni, karszalagot előre feltölteni.

Fenntartható fesztivál

A fesztivál idén is különös figyelmet fordít a környezetvédelemre. Marad a re-pohár, amellyel 1,5 millió egyszer használatos műanyag poharat váltanak ki. Idén a pultban sem lesznek szívószálak, akik mégsem tudnak nélküle élni, papírból készült, 100%-ban újrahasznosítható alternatívával szürcsölhetik az italokat. A bejáratnál 50 ezer mobil hamutartó kiosztását tervezik.

A víztakarékosság is nagy figyelmet kap idén. A fesztivál egy speciális kampánnyal készül a zuhanyzási idő csökkentésére, amit 2018-ban kísérleteztek ki a fesztiválon. Minden zuhanyfülkét takarékos zuhanyzásra felhívó matricákkal látnak el. Ez akár már 20%-os vízmegtakarítást is eredményezhet.

Mindezek mellett a Fesztivál idén bevezet egy új étkeztető blokkot, ahol a fenntartható táplálkozás kerül a középpontba.

Ezen kívül a merchandising területén is bevezetnek egy új SZIGET termékcsoportot, SzigEthical néven. Ezek a Fair Wear Foundation által validált organikus pólók, vászontáskák és BPA-mentes kulacsok. A termékek megvásárolhatóak lesznek mind a merch-pultokban, mind a Green Sziget Centerben és a Recycling Point-okban.

Love Revolution

Idén első alkalommal Love Revolution Special néven olyan performanszokra és rövid felszólalásokra kerül majd sor az átállások között a Dan Panaitescu Nagyszínpadon, melyek a körülöttünk zajló társadalmi változásokra és az ezzel kapcsolatos kollektív felelősségünkre kívánják felhívni a figyelmet. Többek között meghallgathatjuk Dr. Jane Goodall világhírű főemlőskutatót, ENSZ békenagykövetet és környezetvédőt is.

A Karaván Sátor a tavalyi debütálásának eredményeként idén már megújult helyszínen és új névvel, Global Village-ként jelentkezik.

A Nagyszínpad programját az első napon az idei Nagy-Szín-Pad! verseny győztese kezdi, majd Michael Kiwanuka és Jain folytatja, az estét Ed Sheeran fejezi be. Másnap jön sorban a Quimby, a Franz Ferdinand, Richard Ashcroft és a The 1975. A születésnapos Halott Pénzzel indul a péntek majd 6LACK, Tove Lo és Martin Garrix. Szombatra érkezik a Punnany Massif, Mura Masa, Macklemore és a The National. Vasárnap jön Tyla Jaweh, a Honne, a Years & Years és zárásként Post Malone. Hétfőn lép fel a Nagyszínpadon a Big Thief, Tom Odell, a Catfish and the Bottlemen és a Florence + The Machine. A Sziget zárónapján Frank Carter & The Rattlesnakes, Johnny Marr, Twenty One Pilots a sorrend, majd érkezik a Foo Fighters, akik egy 2 és fél órás koncerttel zárják a Nagyszínpad idei programját.

A Mastercard Színpad by A38 helyszínen többek között lesz Ocean Alley (AUS), Kodaline (IRL), Of Mice & Men (US), CHVRCHES (UK), Yeasayer (US), Son Lux (US), James Blake (UK), Masego, Boy Pablo, Broken Social Scene (CAN), Idles (UK), Alma (FIN) és Black Mountain is.

A Bacardi Arénában, a Sziget legnagyobb partihelyszínén játszik Paco Osuna, De La Swing, Justin Mylo, Metzker Viktoria, David Gravell, Vini Vici, Lotfi Begi, Sigala, és Katona Greg X Billy Jang is.

A Samsung Colosseumban fellép többek között Shabaam, Steam Shape, Ryan Elliott, John Digweed, Metodi Hristov, Marvin & Guy, Butch, Bernathy Zsiga, The Advent, Paul Ritch. Pizza Amore, Tolo + Falcao + FankiRidm, Isu + Chrom + Crimson, Manek + Hi, Route 8 live, és Imre Kiss is.

Az Ibis presents Európa Színpad idén a fesztivál első napján, augusztus 7-én az Ibis által szervezett nemzetközi tehetségkutató döntőjének ad otthont. A nagyszínpados headlinerek koncertjei alatt a színpad programja szünetel, így senki sem marad le az itt fellépő, csemegének számító zenekarokról: lesz többek között Algiers, Whispering Sons, Carnival Youth, Sophie Hunger, Naaz, Celeste Buckingham. Idén több hazai zenekar került be a programba, lesz Mörk, Esti Kornél, Belau, és Mongooz and the Magnet koncert is.

A Petőfi Rádió – Telekom VOLT Színpad programját idén először külföldi előadók is színesítik, az adott nap utolsó fellépői 23:30-kor állnak színpadra. A világzenei színpad megszűnésére való tekintettel a műfajt két remek izraeli együttes, a The Angelcy, valamint a különös életúttal bíró Gili Yalo képviseli majd, míg a hazai vonalat az Úzgin Űver erősíti.

A Global Village-ben a világ különböző tájairól érkező együttesek és táncosok, artisták és DJ-k várják a fesztiválozókat, magyar részről nem maradhat el például a Parno Graszt és a Besh o droM, de jön többek között a The Turbans, Ezza, a Barbares és a Fanfara Station is. A tavalyi év nagy felfedezettje, a dél-afrikai BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness) újra eljön a Szigetre, energikus zenéjük ismét felrobbantja a színpadot.

A Hungarikum falu idén újra a Szigetre varázsolja a magyar vidéket, hogy a fesztiválra érkező külföldieknek ízelítőül szolgálhassunk magyar hagyományból, virtusból, ételből-italból. A Sziget egyik leghangulatosabb és legautentikusabb programhelyszíne idén a One Love – Afro-Latin-Reggae Falu, ahol a samba, hastánc, afro-karibi és afrotáncok váltják egymást minden nap, és természetesen a népszerű afro dobolás sem maradhat el.

A Magyar Zene Háza – Klasszikus, Opera és Jazz Színpad programját ezúttal is mindennap kórusok nyitják.

A fesztivál hét napján hat órától bárki részese lehet az előadásoknak: a Magyar Zene Háza interaktív programja mellett a látogatók karmesterként is kipróbálhatják magukat a Sziget Symphony Orchestra és Dobszay Péter karmester segítségével.

Immár harmadik éve mozizunk is: a CineConcertekre a francia Radiomentale két produkciója érkezik Hitchcock-filmekkel, míg egy másik estére a szintén francia NFL3 improvizációs hangszeres csoport hoz filmet. Zongorakísérettel láthatunk válogatást Hayao Miyazaki rajzfilmjeiből, amelyek zeneszerzője Joe Hisaishi, három estén pedig közel százéves magyar mozgóképeket vetítünk a Nemzeti Filmarchívum jóvoltából az ismert zeneszerző-zongorista, Darvas Ferenc és fia, Darvas Kristóf kíséretével.

Sziget 2019 Become a Szitizen this year and explore what Island of Freedom can offer! 😉Get your 7-Day Pass today while the Earth Day Flash Sale is still on!Get a special 7-Day VIP – Very Important Planet Pass and a SzigEthical Gift Pack for the price of a regular 7-Day Pass!😱Celebrate Earth Day by treating yourself!💚The deal is live for 7 more hours or until sold out!⚡There's only 500 special passes!😉👉http://bit.ly/2Xec9TZ🌍🌍🌍 #SZIGET2019 🌍🌍🌍Legyél idén te is Szitizen és fedezd fel mit tartogat számodra a Szabadság Szigete! 😉Vedd meg a 7Napos Bérletedet amíg a Föld Napja Jegyakció tart!Szerezd be az 500 7Napos VIP – Very Important Planet Bérlet egyikét és egy SzigEthical ajándékcsomagot egy 7Napos Bérlet áráért!😱Ünnepeld a Föld Napját egy kis kényeztetéssel!💚A jegyakció még 7 óráig él vagy amíg a készlet tart!⚡👉 http://bit.ly/2Xec9TZ Közzétette: Sziget Festival Official – 2019. április 22., hétfő

A hagyományoknak megfelelően idén is lesz Tribute színpad, ráadásul új helyszínen, a Borfaluban. Ezúttal olyan klasszikus zenekarok és előadók slágerei elevenednek meg, mint Bryan Adams, a The Doors, David Bowie, a ZZ Top, a Nirvana, Bon Jovi, a Rage Against The Machine, a Mumford & Sons, a Hungária vagy éppen az ABBA és a Queen.

A nagy sikerre való tekintettel 2019-ben is tovább „dübörög a ház” a Sláger FM Színpadon. Minden nap éjféltől a 90-es évek emblematikus hazai fellépői hódítják meg a színpadot és a nézők szívét. Együtt énekelhetjük a Pa-dö-dő, az Animal Cannibals, Sipos F. Tamás, Krisz Rudi, a Kozmix, a Shygys, az UFO, a Groovehouse, a Bon-Bon, a Happy Gang, a Desperado, a Fiesta, a Back II Black, a Happy Gang, a V-Tech, a Splash, a Bestiák és Betty Love mindenki által ismert és szeretett slágereit a Sláger FM Színpadon, ahol „az éjjel soha nem érhet véget”.

A klasszikus ’Singer-Songwriter’ produkciók lelőhelyén, a Music Boxban a hazai vonalat többek között Pély Barna, Bérczesi Róbert, Hangácsi Márton, Nagy-Britanniából Ruth Anne, Ferris & Sylvester, Miles Goodall és a Cavetown erősíti.

A Sziget Beach – Cökxpôn Chill Gardenben két koncert között lehet pihenni, színes, óriás csillag-dekorációk és árnyas tölgyfák hűsítő lombjai alatt.

Idén is az Alternativa Kemping bejáratánál épül fel a Blokk Építésziroda által tervezett Lightstage, mely a koradélutáni órákban várja a közönséget fiatal tehetségek koncertjeivel.

A Nagy Utcaszínház idei fellépői a Les Commandos Percu ütősökkel operáló csapata, akik formabontó Silence, vagyis Csend című előadásukat mutatják be minden este az utolsó nagyszínpados fellépő után. A Cirque du Sziget évek óta töretlen népszerűsége bizonyítja, hogy a fesztivál sokak számára elképzelhetetlen az újcirkuszi előadások nélkül.

Az idei Színház és Táncsátor a korábbi évekhez hasonlóan több színpadon, egész napos programmal várja a Szigetlakókat. A Karzat Színház múltidéző házi vidámparkja a Vándor Vurstli, a magyar vásári szórakoztatás városligeti hagyományainak őrzője változatlan jókedvvel és varázslatos játékokkal várja a játékos lelkű Szigetelőket a fesztivál mind a hét napján.

Ebben az évben is számos meglepő produkció bukkan fel a Szigeten, gyakran olyan helyeken és időben, amikor a legkevésbé számítunk rájuk. Előfordulhat, hogy egy modernkori törzsi rituálé közepén találjuk magunkat, vagy éppen egy fergeteges mobil partiban, máskor pedig óriásbábok hívnak mindenkit képzeletbeli utazásra.

Folytatódik az Élőszobor bajnokság is: az élő mozdulatlanság művészete idén is színesíti a fesztivál programját.

A legújabb programhelyszín: FullDome presented by Marie Claire

Sötétedéstől hajnalig egy egészen különleges élményben lehet részük azoknak a fesztiválozóknak, akik két buli között, vagy éppen az este zárásaként ellátogatnak legújabb programhelyszínhez, az Ukrajnából érkező FullDome-hoz. Ez egy olyan félgömb alakú sátor, ami alatt a Szitizenek babzsákokon heverészve vehetnek részt egy különleges utazáson, melyet a 360 fokos virtuális valóság nyújtotta élmény kínál. A kupola falain belül átléphetünk egy másik valóságba, ahol a vizuális élményeké, a pihenésé és a feltöltődésé a főszerep. Az építmény különleges látványt fog nyújtani kívülről is, hiszen átlátszó falainak köszönhetően a kint tartózkodók is gyönyörködhetnek a látványban.

A Luminárium nem számít újdonságnak a Szigeten, de az angliai Architects of Air minden évben újabb csodavilággal örvendezteti meg a fesztivállátogatókat, ráadásul idei épületük, a Daedalum nálunk debütál, így még különlegesebb csemegének ígérkezik. A 2008-ban létrehozott Múzeumi Negyed a legnagyobb és legérdekesebb budapesti és magyarországi múzeumok interaktív bemutatkozásának helyszíne, egy kulturális és művészeti találkozóhely.

Ismét lesz ArtZone, és nem maradhat el a Before I Die fal sem, amely lehetőséget teremt, hogy az egyes emberek megosszák egymással vágyaikat, reményeiket, félelmeiket és történeteiket. Sőt, idén másodszorra videóüzeneteket is lehet majd hagyni.

Az XS Land helyszínen lévő interaktív élményparkban több, fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezet közreműködésével, az általuk kifejlesztett és működtetett játékok segítségével mutatják be a fogyatékos emberek mindennapjainak kihívásait.

Idén is elindul a Mission: Love Revolution játék, ahol a jelentkező csapatok egy hónapig teljesíthetnek feladatokat a Föld védelmének és jobbá tételének jegyében. A résztvevők egyéni, névre szóló pólót kapnak, és meghívjuk őket egy közös reggelire a Sziget VIP-ben, így lehetőségük lesz megismerni egymást, és új barátságokat kötni. A legtöbb pontot elért csapatok pedig elkülönített saját kemping részt nyernek a fesztiválon, faházakkal, közösségi térrel és napi meglepetésekkel.

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Sziget Cruisin’ Partyhajó, ami egy igazi bulikülönlegesség a Szigeten kívül, de mégis a Fesztivál részeként. A különleges atmoszférájú városnéző bulibárka a „Sziget-kikötőben” veszi fel utasait és szeli át a fővárost, miközben neves sztárfellépők garantálják számunka a hangulatot.

A fesztiválra május 9-ig még akciós jegyeket lehet venni, bár a szerdai napra, amelyen Ed Sheeran lép fel, már elfogytak a jegyek. Viszont bérletekből még van, sőt, idén a fesztivál első, második, és harmadik napjától is vehetünk 5 napos bérleteket. Részletes program, tovább infók: sziget.hu.

Borítókép: A Foo Fighters tavalyi koncertje a Rock Am Ringen