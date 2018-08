Kezdődik a nyári diákmunkadömping

Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek igényeinek a 80 százalékát teljesíteni tudják

Mintegy 30-40 százalékkal ugrik meg a munkát vállaló diákok száma a szünidő alatt. „Tavaly körülbelül 14 ezer diáknak adtunk munkát nyáron, egész évben pedig nagyjából 18 ezernek. Idén ugyanekkora létszámra számítunk” – mondta a Világgazdaságnak Simon Balázs, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet jogi és kommunikációs igazgatója. Hozzátette, arányaiban nem változik a szám, a demográfiai csökkenés miatt azonban kevesebb fiatal vállal munkát, miközben céges oldalról egyre többre lenne igény.

Az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint legalább 50 százalékkal több diák vállal munkát a nyári szünet alatt, mint tanítási időben. Néhány éve megfigyelhető új trend, hogy a szezonalitás korosztályt tekintve is eltolódik, nyáron ugyanis egyre több a 16-18 éves dolgozó.

A fiatalok gyári betanított munkásként, kereskedelmi egységekben, szállodákban, éttermekben, strandokon, irodákban, fesztiválokon is dolgoznak, de sokan élnek azzal a lehetőséggel is, hogy diákmunkával szerzik meg a tanulmányukhoz szükséges szakmai gyakorlatot – hangsúlyozta a Világgazdaságnak Pataki Zoltán, az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet elnöke. Erre ugyanis 2016 nyara óta lehetőség van.

A munkák népszerűsége a diákok ambícióitól is függ. Vannak, akik már a diákéveik alatt elkezdik a karrierépítést, míg mások a tanulmányaik időszakában szeretnek inkább kikapcsolódni munka közben, és egyszerűbb feladatokat választanak. Az elmúlt évekhez képest azt a változást tapasztaljuk, hogy

egyre kevésbé mennek a munka után a diákok, inkább megvárják a lehető legjobb ajánlatot

– mondták lapunknak az Y Generáció Iskolaszövetkezetnél.

A diákbérek igazodnak a mindenkori minimálbérhez, eszerint

2018-ban a fiatalok órabére is bruttó 794 forintnál kezdődik.

A fizetést nagyban befolyásolja a munka jellege, az, hogy milyen kompetenciákra, előtanulmányokra és nyelvtudásra van szükség a feladatok elvégzéséhez. A Fürge Diák jogi és kommunikációs igazgatója rávilágított, hogy a keresetek földrajzi elhelyezkedés szerint is eltérnek: míg az ország keleti részében zömében minimálbérért dolgoznak a diákok, addig az északnyugati területeken 850-950 forintot keresnek óránként, Budapesten pedig ez az összeg már az ezer forintot is eléri. Ezek az átlagbérek.

Van néhány kiugró eset is, például egy banknál rendszergazdai feladatok ellátásért 2000-2500 forintos órabért is adnak, nyár végén pedig még akár 300 ezer forintos jutalmat is. Az ilyen munkák aránya viszont ezer munkából egy, tehát elenyésző.

Általában bruttó 900-1000 forintos órabérért dolgoznak a diákok, bizonyos helyeken azonban a hét végi munkavégzésért pótlék jár, és akár 50-100 százalékkal is magasabb órabért kapnak

– hangsúlyozta az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet elnöke.

