Kihagyhatatlan akcióval nyílik az Ökumenikus Segélyszervezet adománypontja

Pénteken különösen érdemes lesz adakozni.

Az Ökumenikus Segélyszervezet egy kifejezetten erre a napra meghirdetett figyelemfelhívó akcióval szeretne elgondolkodtatni, és a sok esetben mértéktelen vásárlás helyett adományozásra buzdítani minél többeket.

Hetek óta vásárlási lázban ég az egész ország, boltok ezrei és vásárlók százezrei készülnek a mai Black Friday-re.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai szintén hetek óta készülődnek a szeretet. éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtésükre, hogy a befolyt adományokból aztán egész évben segíthessenek a rászorulókon.

Mivel a karitatív szervezet budapesti adománypontjának nyitása egybe esik a november 23-ai Black Friday-jel, ezért rendhagyó akcióval várják a Szent-István bazilika előtti vásárba látogatókat: aki ma adományoz a segélyszervezet adománypontján, két mézeskalácsszívet kap köszönetként ajándékba az önkéntesektől.

Gáncs Kristóf a Segélyszervezet kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: „Reméljük, sokan meghallják majd akciónk valódi üzenetét, és döntenek egy esetlegesen öncélúan megvásárolt termék helyett a nélkülözőket támogató adományozás mellett! Ha valaki nem tud kilátogatni a Bazilikához, természetesen ma is tud adományozni a 1353-as adományvonal hívásával, amit persze ezen a napon akár kétszer is lehet tárcsázni!”

A szeretet.éhség. Adománypontról

Az Adventi Ünnep a Bazilikánál rendezvénysorozat helyszínén megnyílt adománypont idén is két házikóból áll. Az egyikben működő mézeskalácsszív sütödében egészen karácsonyig váltják majd egymást a mézeskalácsszíveket készítő önkéntesek. Az Országos Adventi Pénzadománygyűjtésének szimbólumaként is ismert kis szíveket azok az adományozók kapják majd köszönetként, akik a helyszínen adományoznak. A segélyszervezet Adománypontján idén is kizárólag pénzadományokat gyűjtenek a kihelyezett perselybe, sőt egy bankkártya terminál segítségével is! Bankkártyával adományozni a vásár egész területén lehetőség van: az árusoknál elhelyezett Hellopay terminálokon bankkártyával fizetők egyetlen mozdulattal hozzá tudják adni a végösszeghez a vásárlás értékének 5-10-15 vagy 20 százalékát, mely adománnyal az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját támogatják.

Különleges ajándéktárgyakkal nyit az adománypont másik házikójában a Segélyszervezet adventi adományboltja. A népszerű szeretet.éhség. mézeskalácsszív emblémával díszített ajándékok mellett a Segélyszervezet átmeneti otthonaiban élők által készített tárgyak is kaphatóak lesznek. A népszerű mézeskalácssütő szett, bögre, kötény mellett például a gyulai hajléktalan szálló lakói által készített dísz angyalkák, az átmeneti otthonában fűzött gyöngykarkötők és kerámia díszek, a gyermekrajzokat magában foglaló gyűrűk, vagy például a szervezet kastélyosdombói központjában készült adventi asztaldíszek is megvásárolhatók.

Mire gyűjt a Segélyszervezet?

Ahogy a szeretet.éhség. gyűjtés jelmondata, az „ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek!” is hangsúlyozza: ez az ünnepi összefogás nem egy egyszeri ajándékozásról szól. Azért gyűjt a Segélyszervezet, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből.

Az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható segítséget élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, átmeneti otthonainkban családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez. Kiemelt célkitűzése az esélyteremtés: hogy a családoknak esélyt kínáljon a felzárkózásra, a gyermekeknek segítsen a szegénység okozta hátrányaik leküzdésében.

Hogyan lehet csatlakozni a szeretet.éhség. adománygyűjtéshez?

– A 1353-as adományvonalon hívásonként illetve sms-enként 250 forinttal lehet csatlakozni az összefogáshoz.

– Aki rendelkezik bankkártyával, a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat, de természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámla számon is.

– Az ország bármelyik Tesco áruházának vevői 250 forintos adománykuponok vásárlásával támogathatják a Segélyszervezet munkáját.

– A nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokba dobott vagy csekken felajánlott adománnyal.

