Kormány: járvány idején is szükség van véradókra (videó)

Az epidémia idején is folyamatosak a műtétek.

Jöjjenek az emberek vért adni, járvány idején is folyamatosak a műtétek, a betegeknek most is szükségük van vérkészítményekre – mondta Matusovits Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója a facebookon csütörtökön közzétett kormányzati videóban.

A szakember ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, szigorúbbak a véradás feltételi: nem adhat vért, aki 30 napon belül külföldön járt, aki az elmúlt időszakban beteg volt, koronavírusos beteggel, fertőzöttel találkozott.

Matusovits Andrea hozzátette: a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, véradással nem.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott is a véradás fontosságát hangsúlyozta.

Magyarországon több mint negyedmillió önkéntes véradó él. Koronavírus-járvány idején mindenkitől azt kérik, hogy maradjanak otthon, de a véradás olyan alapos ok, amellyel a lakhely elhagyható. A vérellátó szolgálat honlapján az ovsz.hu-n mindenki megtalálhatja a lakóhelyéhez legközelebbi véradó helyet – ismertette a miniszterelnöki megbízott.

Nagy István agrárminiszter, rendszeres véradó, a kormányzati videóban arról beszélt: nehéz időkben még fontosabb segítség.

Embertársaink nem válogathatják meg, hogy mikor kell a gyógyulásukhoz valamilyen vérkészítmény.

A kormányzati videó a https://www.facebook.com/watch/?v=3023968574292001 címen érhető el.

Borítókép: illusztráció / Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége vért ad a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben 2019. június 26-án abból az alkalomból, hogy a kardiológiai intézetnél ezen a napon célba ért az Egy vérből valók vagyunk karitatív mozgalom 500 kilométeres futása.