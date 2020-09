Középkorú sztárok, akik mozgásra biztatnak

Akik nem sportolnak rendszeresen, negyven felett nehezebben veszik rá magukat a mozgásra. Akik nem hisznek magukban, jöjjön egy kis motiváció olyan sztároktól, akik már elmúltak negyvenévesek, de mindennapjaik része a sport.

A sportolásnak nincs korhatára, persze egy bizonyos kor után már érezzük, hogy nem megy úgy, mint húsz-harminc évesen. A negyvenet elérve tapasztaljuk meg először, hogy az anyagcserénk lassabb, nem mindegy, hogy mit és mikor eszünk, hogyan és mennyit mozgunk. Sokan feladják, miután nem látják rövid időn belül az eredményt, pedig 40-50 évesen is lehet sportos testalkatunk, amiért persze meg kell dolgoznunk. Az alábbi negyvenes sztárok példát mutatnak fiataloknak, időseknek egyaránt – írja a csupasport.hu.

Dwayne Johnson – 48 éves

A színész, testépítő, pankrátor közel az ötvenhez is keményen edz. Hajnalban, amikor mások még alszanak, már túl van a reggeli futásán. A Szikla becenévre hallgató sztár közösségi oldalain rendszeresen oszt meg edzésvideókat, tippeket, hogy másokat is inspiráljon. Johnson a vasárnap kivételével mindennap edz.

Joe Manganiello – 43 éves

A Magic Mike filmekkel hírnevet szerző Manganiellónak élete legjobb formáját kellett hoznia a forgatásokon, amiért sokat is tett. Sofía Vergara férje azóta is a sport szerelmese. Testépítéssel és crossfittel tartja formában magát, heti hat napot edz ő is.

Mark Wahlberg – 49 éves

Wahlberg újra és újra bizonyította, hogy az eredményekért meg kell izzadni. Ha inspirációra vágyik, látogasson el a sztár Instagram-oldalára. Wahlberg nemcsak nagy szerelmese a sportnak, hanem meg is osztja edzéseit, tapasztalait és azt is, hogy a ketogén étrendjében milyen ételek szerepelnek.

Jason Momoa – 41 éves

A Trónok Harca sorozat és az Aquaman sztárja a negyvenesek között a fiatalabb csoportot képviseli, de nem hagyható ki a felsorolásból. Momoa sokakkal ellentétben nem jár edzőterembe, ő sokkal inkább az olyan szabadtéri edzéseket részesíti előnyben, mint a hegymászás, szörfözés. Tehát ha nem szeretne súlyokat emelgetni és edzőteremben izzadni, merítsen erőt Momoa edzéstervéből.

Jason Statham – 53 éves

A brit színész már nem is a negyvenesek, hanem az ötvenesek táborát erősíti, és könyörtelenül rávilágít, hogy ebben a korban már nagyon sok múlik a szigorú diétán is. Nem vetette meg ugyanis a sört és a kevésbé jó minőségű ételeket sem, egészen addig, amíg meg nem tapasztalta, hogy milyen kínkeserves megszabadulni a pluszkilóktól. Statham szigorú diétán él, csirkét, halat, dióféléket, babot eszik. A cukrot és a keményítőt kiiktatta az étrendjéből, szénhidrátot pedig csak délelőtt eszik. Hetente háromszor fut, kétszer súlyzós edzésen vesz részt, egyszer pedig elmegy úszni. Az edzések változatosságában hisz.

Borítókép: Jason Statham 2019 augusztusában