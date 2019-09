Lendületben a gyűjtés: Zente megkapta az életmentő kezelés első részét

Zente

Zente is our life! This short film is a window into our lives. Come and look through the window for few minutes and if you can, please help us!Összefogás Zentéért Alapítvány (OTP Bank Magyarország)Számlaszám: 11731001-23120178International account number: HU06117310012312017800000000SWIFT/BIC: OTPVHUHBGoFundMe:https://www.gofundme.com/f/help-zente-to-live-a-long-carefreesma-free-lifePayPal:https://www.paypal.me/OsszefogasZenteert***Zente a mi életünk! Ez a film pedig egy ablak az életünkbe. Gyere, nézz be rajta pár percre, és ha teheted segíts!Készítette: Kaltenecker KristofZente 2018.02.28-án született, egy súlyos genetikai rendellenességgel, melynek neve SMA (gerincvelő eredetű izomsorvadás). 4 hónapos korában kezdte mutatni a betegség jeleit, 5 hónapos korában kaptuk meg a diagnózist, miszerint a az SMA 1-es típusában szenved. Ezzel a diagnózissal a gyerekek a két éves kort sem élik meg, mert az izomsorvadás nem csak a végtagok izmait érinti, hanem a nyeléshez és lélegzéshez szükséges izmokat is!Zente viszont kivételesen erős baba, a betegség ellenére is, és egy speciális kezelés segítségével harcol az izomsorvadás ellen! A kezelés neve Spinraza, melyet 7 hónapos korától kap. Minden injekciót lumbálás követően a gerincvelőbe adnak. Eddig 6 lumbáláson esett át! Kövesd Te is Zente baba kis életét, fejlődését! 🙂Kedveld/kövesd a Zente- SMA1 Baby oldalt! Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=phMf831NCDs**Zente was born on the 28th of February 2018 with a severe genetic disorder, called SMA ( spiral cord muscle atrophy). He started to show signs of the disease at 4 months of age, and was diagnosed at 5 months of age with SMA type 1. With this diagnosis, children will not survive beyond age 2, because muscular atrophy not only affects the muscles of the limbs, but also the muscles needed for swallowing and breathing! Zente, on the other hand, is an exceptionally strong baby, despite of the disease. He is fighting against muscle wasting with a help of a special treatment called Spinraza. He is getting this since 7 months of age. Each injection is given into the spinal cord after lumbar admisintration. So far, Zente has been through 6 lumbar. Follow the little life development of baby Zente! 🙂Follow/ like Zente-SMA1 Baby

