Már tesztelik a digitális rendszámtáblát

Dubaiban már folyik a tesztüzeme a GPS-jeladóval kombinált rendszámnak, amelyet 2019-ben akarnak kötelezővé tenni.

Nem véletlen módon a Dubai hatóság azzal próbálja indokolni a jelenleg tesztelés alatt álló digitális rendszámokat, hogy az megkönnyíti az autósok életét azzal, hogy műszaki vizsgát követően megspórolnak majd egy hatósági látogatást az automatikus megújulással – írta meg az automotor.hu.

A valóságban azonban csak a saját életét akarja megkönnyíteni az állam, azaz a Roads and Transport Autohority – tette hozzá a lap.

A digitális kijelzőt jelentő új rendszámokhoz egy, az autóba épített GPS-jeladó is jár,

utóbbi segítségével automatizálják a büntetéseket, gyorshajtás vagy behajtani tilos figyelmen kívül hagyása esetén automatikusan számlázza a vezetőnek a vétséget a rendszer.

Ezen kívül az állam valós idejű közlekedési információkhoz is jut azáltal, hogy mindenkiről mindig tudja, hol járnak (vagy épp állnak a dugóban). Olyan funkciókat is említenek a Tag to Connect nevű rendszám mellett, mint hogy a lopás miatt körözés alatt álló autó digitális rendszám felhívja magára a figyelmet – kérdés, mi szükség ilyesmire, ha egyszer a GPS jeladó segítségével pontosan tudják a hatóságok, hol van a lopott jármű?