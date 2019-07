Megelőzhetővé válhat a kopaszodás

Egy egyszerű vérvétel és őssejtek segítségével szüntethető meg talán végleg a férfiak egyik rémálma, a haj teljes elvesztése.

Kidolgoztak egy eljárást, amely a hajhagymában található hajszemölcsök segítségével teszi lehetővé az új szőrszálak növekedését a bőrön.

Amerikai kutatók egereken végzett kísérletekben a hajhagymában található hajszemölcsöket használták, melyek emberi pluripotens őssejtekből származnak, és sikerült elérni a természetes hajnövekedést – írja a Sky News alapján a hirado.hu.

Az eljárás, melynek eredményeiről az International Society for Stem Cell Research konferenciáján számoltak be Los Angelesben, olyan áttörést jelent, mellyel milliók problémáján segíthetnek.

Alexey Terskik, a kaliforniai Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute kutatóintézetének munkatársa szerint elérkeztek oda, hogy egy szilárd, magas szinten ellenőrzött módszert sikerült kidolgozni, amely természetes kinézetű szőrzet növekedését idézi elő emberi őssejtekkel, melyek korlátlan számban állnak rendelkezésre.

Az eredmény kiemelkedőnek számít a sejtalapú hajhullás-terápiák és a regeneratív gyógyászat területén – tette hozzá Terskik.

A kutatók most azon dolgoznak, hogy az eljárást embereken is mielőbb alkalmazni lehessen, az őssejtekhez ugyanis egy egyszerű vérvétellel is hozzá lehet jutni.

A kopaszodásban, mely az ötven év alatti férfiak ötven százalékát érinti, genetikai és hormonális tényezők is közrejátszanak a Brit Bőrgyógyászok Szövetsége szerint.

