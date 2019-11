Megható kampánnyal válaszolnak a Black Friday-re a ferencesek

2019 adventjében ismét elérkezett a Brown Friday ideje, amelyet a magyarországi Ferences Rendtartomány központi alapítványa második alkalommal hirdet meg. A kampány az egész világon népszerű fekete péntek végeláthatatlan vásárlási lázára szeretne a keresztény értékek fényében válaszolni.

Magyarországon 2013. november 29-én rendezték meg az első Black Fridayt. A különleges akciókat kínáló esemény az amerikai Philadelphiából ered, ahol 1961-től a hálaadást követő pénteket nevezik így, ezen a napon veszi kezdetét ugyanis a karácsonyi nagy bevásárlások időszaka – idézi fel az esemény eredetét a szerzetesrend közlése nyomán a Magyar Kurír. A jelenség Magyarországon is egyre népszerűbb: boltok, kereskedések, kis- és nagyáruházak százai várják nagyobbnál nagyobb akciókkal a vásárlókat.

A vásárlási lázzal szemben a ferencesek által meghirdetett Brown Friday a szegényekhez való odafordulásra, a nélkülözők megsegítésére irányítja rá a figyelmet.

Ha elegünk van a bevásárlóközpontok színes, villogó felirataiból, a rádióból szüntelenül szóló All I Want for Christmas Is You című számból, a közösségi média felületein percenként megjelenő reklámokból, és a tömegesen érkező online hírlevelekből, amelyek vásárlásra buzdítanak minket:

álljunk meg, szálljunk ki a forgatagból, és lépjünk oda ahhoz, aki segítségre szorul!

– hívják fel a figyelmet.

„Természetes, hogy karácsony előtt vásárolunk, hiszen a lehető legkedvesebb ajándékokkal szeretnénk meglepni szeretteinket.

A Brown Friday nem a vásárlás ellen szól, hanem annak végleteire válaszol. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy a fekete péntekkel kezdődő őrült forgatagban hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról, akik nem tudnak ajándékot vásárolni a szeretteik számára, akiknek sok esetben még ételre is alig van pénzük – vagy talán szeretteik sincsenek.

Fontos, hogy az advent és a karácsony az ő megsegítésükről is szóljon. A fölséges és dicsőséges Isten akkor fog megszületni mindannyiunk szívében, ha lelkünket jósággal és egymásra való odafigyeléssel, szeretetben készítjük az Ő eljövetelére” mondta a kampány indulásakor Kiss Didák OFM, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

A Brown Friday Ferencesek kezdeményezésben való részvétel nagyon egyszerű: az adventi időszakban akár minden pénteken – vagy advent bármely napján, amikor eszünkbe jut – tegyünk valakivel valami jót!

Ez lehet egy egészen apró segítségnyújtás, de egy különleges lemondás is:

iskolásként odaadhatom egy koldusnak a megmaradt uzsonnámat, vagy

elmehetek meglátogatni idős nagymamámat.

Fiatal felnőttként önkéntességgel segíthetem egy kórház dolgozóinak munkáját: olvashatok mesét gyerekeknek, vagy

énekelhetek karácsonyi dalokat az egyedül maradt időseknek.

Részt vehetek valamely jótékony célú alapítvány karácsonyi adománygyűjtésében,

küldhetek pénzt a határon túli szegények számára, vagy

segíthetek az utcán maradottakon valamely hajléktalanokkal foglalkozó segélyszervezet által.

Ha pedig tettünk valami jót, – és szívesen bátorítanánk barátainkat, ismerőseinket arra, hogy vegyenek részt a programban – készítsünk róla fényképet, osszuk meg a közösségi média valamely felületén, és írjuk hozzá: #brownfridayferencesek, hogy sokakhoz eljusson a kezdeményezés, s jótetteikkel minél többen csatlakozzanak hozzánk! – buzdít a Ferences Rendtartomány, amely az egytál – melegétel rászorulóknak című adománygyűjtésével csatlakozik a #brownfridayferencesek kampányhoz.