Megújul az egyik legnépszerűbb Volkswagen

Kínában már kapható az átalakított megjelenésű Tiguan, a frissítést hamarosan a globális modellen is bejelentik.

Elérte a hatmilliós darabszámot a Volkswagen Tiguan, amelyből csak 2019-ben 910 926 példányt gyártottak, ezzel a Volkswagen márka és konszern legnépszerűbb autója volt – számolt be az Autó-Motor.

Átlagosan 35 másodpercenként gördül le egy példány a szerelősorokról, és a világ országainak 80%-ában lehet megvásárolni.

Ezek után érthető, hogy a gyár nem sieti el a változtatásokat, a hamarosan a globális modell számára is bemutatkozó modellfrissítés is csak minimális változásokat hoz, de kiszélesítik a motorválasztékot, egyfelől Európában is elérhető lesz a hálózatról tölthető hibrid hajtás, amelyet hazánkban könnyű lesz felismerni a zöld rendszámról, másfelől érkezik az R változat több mint 300 lóerővel és összkerékhajtással.