Milyen sporteszközöket vigyünk a nyaralásra?

A pihenés alatt is érdemes kihasználni az időt egy kis alakformálásra.

Ez nem nehéz feladat, csak néhány megfelelő sporteszköz és egy jó edzésterv szükséges hozzá – írja a Diéta és Fitnesz.

1. GUMIHUROK

Nélkülözhetetlen sporteszköz – és nem csak nyaraláskor. Egyszerűen azért, mert a segítségével edzésünk, edzettségünk új szintre emelhető. Az remélhetőleg mindenki számára nyilvánvaló, hogy ha feszes izmokat, feszes testet szeretnénk, ahhoz a kulcs az ellenállással való edzés. A gumihurok az egyéni terhelhetőség szerint különböző színekben (nehézségi fokozatokban) kapható. Ezért (is) szeretjük, no meg azért, mert nagyon kevés helyet foglal el, még egy miniridikülben is elfér! Testünk teljes átmozgatására képes, talán nagyobb fókuszt adva alsó testrészeinknek, és mindamellett, hogy hatékony, az edzések biztonságát is támogatja, hiszen a gyakorlatkivitelezés csak kontrolláltan, lassan történhet, így az ízületeink negatív behatásoknak egyáltalán nem lesznek kitéve.

2. GUMIKÖTÉL

A gumihurkon kívül a gumikötél is egyszerű, mégis hatékony sporteszköz, amelyhez foganytú is tartozhat. Amennyiben szeretjük tényleg kézben tartani a dolgokat, ez az eszköz a tökéletes választás. A felsőtestedzések végeláthatatlan sorát tudjuk ezzel végrehajtani, akár úgy, hogy egy fix ponthoz rögzítjük (például egy korláton fixáljuk, és úgy végzünk vele gyakorlatokat, mondjuk válltól tolást előre), vagy épp a talpunk alatt átvezetve a gumikötelet, guggolás-vállból nyomás variációkat hajtunk végre vele. Gyors gyakorlatváltást tesz lehetővé, hisz nem kell leszedni magunkról, csupán elengedni. Szintén apró, könnyű, így tényleg könnyen elrejthető a bikinink mellé, a bőröndünkbe.

3. UGRÓKÖTÉL

Ha már kötél, legyen ugráló is! És ha már erő-állóképesség, erő, izomtónus fejlesztése a cél, akkor legyen állóképesség és kondi is! Nincs kedvünk futni a homokos tengerparton a felkelő nap fényében? Picit furcsa, de előfordulhat, és nincs is vele semmi gond. Amennyiben némi pluszkalóriát szeretnénk elégetni egységnyi idő alatt viszonylag gyorsan, vagy a kondíciónk javítása a cél, kapjuk elő ezt a szintén kicsi, ámde annál „gyilkosabb” eszközt és iktassunk be reggeli napindítónak 10-15 vagy akár 25 perc ugrálókötelezést. Kardióedzés ezzel letudva!

+1: SAJÁT TESTSÚLY

Nem igazi sporteszköz, mégis az egyik legjobb. A saját testsúlyos edzés előnye, hogy nem szükséges a bőröndbe beletuszkolni – hiszen a testünket egyébként is vinnénk magunkkal! Kitűnő edzésterhelést ad egy-egy saját testsúllyal végzett gyakorlat, amelynél talán a fokozatosság a legnagyobb kihívást jelentő – de nem lehetetlen – feladat. Egy könnyített fekvőtámasz letett térddel máris opció lehet, ha nem vagyunk annyira a topon, de egy székről felállás is helyettesíthet egy perfekt guggolást. Nagy kincs „a kezünkben”, használjuk!

