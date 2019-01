Minden eddiginél népszerűbb a Mindmegette

Magyarország első gasztronómiai portálja az összes korábbi csúcsot megdöntve zárta a 2018-as évet.

Elképesztő sikeres évet tudhat maga mögött a mindmegette.hu: egyedüli gasztroportálként bekerült a tavalyi esztendő öt leglátogatottabb internetes oldalai közé.

A Mindmegette közel 20 éves, 50 000 kipróbált recepttel rendelkező virtuális szakácskönyv és közösségi portál is egyben. A weboldal ráadásul dinamikus és felhasználóbarát is, többek között ennek köszönhetően

közel 2 millió egyedi látogatója van havonta.

Sőt, a brand immár számos print márkakiterjesztéssel is rendelkezik.

Talán nem is meglepő, hogy a mindmegette.hu minden korábbi csúcsot megdöntve zárta a 2018-as évet. Az összesített adatok szerint a site folyamatosan növelni tudta egyedi látogatóinak számát, miközben jelentősen nőtt az oldalon eltöltött idő is. Az oldal látványos sikeréhez az is hozzájárult, hogy

a portál videós tartalmai tovább bővültek, a klasszikus receptvideók mellett új típusú, edukatív tartalmakkal is színesedett a paletta (konyhai praktikák, késtechnika, hentes tippek),

elsőként a magyar online gasztronómiai piacon.

Szintén kimagasló fejlemény, hogy 2018-ban a mindmegette.hu még nagyobb hangsúlyt fektetett a közösségi platformokra is, így például a legdinamikusabb növekedést érte el a Pinteresten versenytársaihoz képest: éves átlagban, havi szinten a közösségi platformokból érkező totál forgalmának közel 15%-át a Pinterestről érkező organikus forgalom tette ki.

Karácsonykor pedig a netezők hatalmas tömege választotta a mindmegette.hu-t: a karácsonyt közvetlen megelőző időszakban a portál látogatottsága nőtt a legnagyobb mértékben a vezető gasztronómiai portálok körében. Az ünnepi receptek közül a kacsacomb receptek voltak a legkeresettebbek ezen a napon. Emellett, a MME 2018. decemberi tapasztalatai alapján, a magyarok kedvence a mézeskalács, a lencse voltak még, valamint a MME ünnepi válogatásai és karácsonyi menüsorai iránt volt kiemelkedően nagy az érdeklődés.

Összességében elmondható, hogy

a látogatók a vizsgált időszakban a mindmegette.hu oldalon töltötték el napi átlagban a legtöbb időt a vezető gasztronómiai portálok közül.

Az oldalon eltöltött idő is növekedett, 27 %-kal. Karácsony csúcsidőszakában pedig, szenteste napján (dec 24-én), a mindmegette.hu oldal volt a leglátogatottabb gasztronómiai portál mobil (363.033) és totál (440.963) platformon egyaránt. Ezen a napon egyedüli gasztronómiai portálként bekerült Magyarország TOP5 leglátogatottabb site-jai közé.

Ha ezek az eredmények még tetézhetők, a MME arra is képes volt: a brand ugyanis az elmúlt 1,5 évben igazi mulitplatform márkává nőtte ki magát, így már jóval több egy weboldalnál. A mindmegette.hu-nak számos print márkakiterjesztése is született. Ezek egyike a Mindmegette családi receptmagazin, mely a megyei napilapok heti receptmagazin melléklete. A csütörtökönként megjelenő kiadvány sok-sok recepttel, érdekes ételmesékkel és hazai ízutazásokkal szolgál.

A másik, az országban is egyedülálló kiadvány pedig a Karácsony című prémium gasztronómiai magazin, mely 2018 novemberében debütált a magyar piacon. A kiadvány spéci elkészítési módjait hozza a legismertebb, karácsonyi recepteknek: a „klasszikus” ünnepi receptek mellett „mentes” ünnepi receptek is szép számmal megjelennek a kiadványban. A magazin egyszerű nyelvezettel, könnyen követhető, garantáltan sikert hozó receptekkel, továbbá különleges képi és vizuális megjelenéssel szólítja meg olvasóit.

Borítókép: illusztráció. Fotó: Shutterstock