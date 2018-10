Mire figyeljünk költözéskor?

Íme néhány jó tanács, hogy a dobozok mellett a teendők se temessék maguk alá!

Ha eldöntöttük, hogy másik otthonba költözünk, felesleges magunkkal hurcolni azokat a tárgyakat, amelyekre valójában nincs szükségünk. Gondoljuk végig, hogy mi az, ami fontos, azt pedig, ami már nem kell, ajándékozzuk el, esetleg adjuk el – talán valaki más örömét leli a számunkra haszontalan darabokban.

Dobozolás

A közeli boltokból könnyen beszerezhetünk üres dobozokat, de mindenképpen ügyeljünk a méretre, hiszen 10-15 kiló fölött már nem egyszerű mozgatni őket. Minden dobozra írjuk fel, hogy mi van benne, és azt is, hogy a tartalma törékeny-e, így egyszerűbb esz a dolgunk a kipakolásnál. Azokat a dobozokat, amelyekbe törékeny tárgyak kerülnek, béleljük ki buborékfóliával, illetve törülközőt vagy pulóvert is használhatunk erre a célra. A szállítás előtt nézzük meg, hogy minden doboz megfelelően le van-e zárva. Ellenőrizzük a bútorokat is, ragasszuk le az ajtókat és a fiókokat!

Ki segítsen?

Érdeklődjünk a rokoni és baráti körben, biztos akad, aki szívesen segít. Ám a nagyobb bútorok mozgatásánál már valószínűleg nem tudnak segíteni, könnyen lehet, hogy ezek miatt egy költöztetőcéghez kell fordulnunk. Legalább három cég árajánlatát hallgassuk meg!

Szállítás

Ideális esetben a kiválasztott cég szakemberei előzetesen megtekintik a szállítandó bútorokat, és felmérik az épület adottságait, nehogy az utolsó pillanatban derüljenek ki a komolyabb problémák. Jó előre gondoljuk át, hogyan rendezzük be az új lakást, hiszen ez meghatározza a pakolás sorrendjét.

Kisállattal

A kutyát már napokkal korábban vigyük el az új házba, hadd ismerkedjen jövendő otthonával. A bútorok szállításának idejére bízzuk egy állatbarát rokon gondjaira, így nem lesz láb alatt (amennyiben erre nincs mód, zárjuk be egy már kipakolt szobába).

A költözködés gyakran megterhelő feladat, hiszen ezerféle dologra kell egyszerre figyelni. Ha viszont előre átgondoljuk a legfontosabbakat, és megtervezzük a teendőket, sok idegességtől megóvhatjuk magunkat és szeretteinket is.

Borítókép: Shutterstock / Andrey_Popov

