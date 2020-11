Mutatjuk, hogyan gondoskodjon négylábú kedvencéről a hidegben

Ha macskája a szabadhoz szokott, ne csábítsa be a meleg otthoni holmik közé! – tanácsolja legutóbbi számában a Vasárnap Reggel.

A szabadban tartott eb házát téliesíteni kell, különösen, ha rövid(ebb) a szőre. Az ideális menedék két fő ismérve, hogy szélvédett és száraz, de van még néhány részlet, amire érdemes odafigyelni! Az egyik a ház mérete, aminek igazodnia kell a kutyáéhoz, vagyis ne legyen se túl kicsi, se túl nagy, a bejárata pedig mindössze akkora, hogy az eb lehajtott fejjel még éppen beférjen rajta. A nyílás elé szőnyegből vagy pokrócból szélfogót készíthet. A házikó alját is bélelje ki, hogy védjen az alulról érkező hideg ellen! Erre egyaránt alkalmas a faforgács, a szalma vagy egy régi szőnyeg. A szabadban tartott állat szőrét a hideg évszakban tilos rövidebbre nyíratni, és amíg az idő jobbra nem fordul, kerülni kell a fürdetését is! A kinti kutyák télen kapjanak kevesebb száraz tápot, mert attól szomjasak lesznek, és isszák a hideg vizet. Inkább adjunk konzervet, főtt hús, meleg étel maradékát, és ügyeljünk, hogy ne legyen befagyva az ivóvize, mert akkor nem tud elegendő folyadékot magához venni.

Amennyiben a macskát nem engedi be a lakásba, az udvaron mindenképpen csináljon neki téli menedéket, ahova behúzódhat a hófúvás, a hideg és a szél elől. A legjobb megoldás, ha a kis házikót, amit akár ön is elkészíthet, alaposan kibéleli szalmával vagy más, a meleget jól tartó anyaggal. Fontos továbbá, hogy a kertben semmiképpen ne használjon sót a hó és a jég eltakarításához, mert kimarhatja a cicus mancsát! A cicák ritkán hűlnek meg, mert télen megvastagodó hasi szőrzetük védi őket a fagytól. Ám ha a kijárós macska egy este bőrig ázva állít be, mindenképpen törölje szárazra! Fordítson gondot továbbá a megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékra is: zord időben az állatnak 10 százalékkal több élelemre van szüksége, mint nyáron. Rendszeresen ellenőrizze továbbá, hogy a cicus táljában van-e folyadék, illetve nem fagyott-e bele a víz.

