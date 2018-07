Nem tud aludni a nyári melegben?

Bizonyára sokan vannak, akik a nyári hőség idején csak forgolódnak az ágyukban, és hiába dobnak le minden ruhadarabot, nehezen tudnak elaludni éjszaka. Pedig van megoldás.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Íme a csupasport.hu három egyszerű ötlete, amellyekkel elviselhetőbbé tehető az esti pihenés a nagy melegben.

Le a redőnyt!

Bár vannak, akik szeretnek világosban ébredni, nyáron ajánlott lehúzott redőnynél aludni, hogy ezáltal is minél kevésbé melegedjen fel a szoba. Ettől még persze az ablakot lehet, sőt érdemes is nyitva tartani, hogy minél több friss levegő jöjjön be a szobába, azt pedig talán senkinek sem kell megemlíteni, hogy legalább fél órával a lefekvés előtt már ne nyomogassuk a telefonunkat, és ne üljünk a számítógép előtt. Ennek egyébként nyáron, felhúzott redőnynél sokkal nagyobb a veszélye, mivel ilyenkor nem feltétlen érzékeljük, hogy valójában már aludnunk kellene.

Igyunk sokat!

Igen, lefekvés előtt is. Persze ne annyit, hogy egész éjszaka vécére kelljen járnunk. A sok folyadék (lehetőleg víz vagy ásványvíz) ugyanis megakadályozza, hogy a testhőmérsékletünk megemelkedjen, nehezítve az alvást. Emellett a kiszáradást is csökkenti, vagyis bármennyire jelentéktelennek tűnjön is, a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitel rengeteget segíthet a nyugodt alvásban. Az alkoholos italokat azonban mindenképpen kerüljük lefekvés előtt, ezek ugyanis több szempontból is ellenkező hatást váltanak ki.

Zuhanyozzunk!

Mégpedig lehetőleg ne hideg vízzel. Igen, tudjuk, jólesik lehűteni magunkat a nagy melegben, de az alvás szempontjából sokkal jobb, ha kicsit melegebb vízzel zuhanyzunk. Ebben az esetben enyhén megemelkedik a testhőmérsékletünk, ami így éppen az ideális mértékben hűl le majd a hűvös szobában, és ezáltal csökken a szívverés, csökken az emésztés, vagyis a biológiai óránk is sokkal jobban érzékeli majd, hogy a testünknek alvásra van szüksége – ezt a hatást egyébként egymástól független kutatások is alátámasztották. A melegebb zuhany az ellazulásban is sokkal jobban segít.

Borítókép: Shutterstock