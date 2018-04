Nyáron érkezik az új Focus

Júliustól ötajtós, szeptembertől kombi karosszériával lesz megvásárolható Magyarországon a negyedik Ford Focus generáció.

A márka eddigi legnagyobb ügyfél-megkérdezése előzte meg az új Ford Focus megalkotását, mert a mérnökök biztosra akartak menni, a formatervezők is addig csiszolták a karosszériát, amíg kategória első légellenállási értéket valósítottak meg. Kár, hogy az egyedi karakter megalkotására már nem jutott elég energiájuk, a Fiat Tipo, a Kia Ceed, a BMW 1-es sorozat formája köszön vissza – fogalmazták meg az automotor.hu oldalon.

Ahogy a Fiestánál, úgy itt is külön egyéniségek lesznek az egyes modellváltozatok: az alapkivitel mellett sportos ST-Line, prémium-részletekkel rendelkező Vignale vagy épp szabadidő-autós körítésű Active változat is lesz a kínálatban. Az ötajtósnak a kombi lesz az alternatívája, az új Focusból is készül ugyan lépcsős hátú, de az egyelőre az ázsiai piac számára van fenntartva, európai forgalmazását nem tervezik – ismertette a lap.

Jelentős a méretgyarapodás, az először itt használt C2-es padlólemeznél 53 mm-rel növelték meg a tengelytávolságot, ebből 52 mm jutott a hátsó lábtér gyarapodására – az ajtónyílás nem bővült, mert a nagyobb átmérőjű kerekeknek több hely kell –, széltében 61 mm-rel több helye van az itt utazóknak. Átalakították az arányokat az utastér hátratolásával, ennek ellenére sikerült növelni a csomagtér méretét, igaz, az első adatok a ledöntött támlával, tetőig pakolt értéket árulják csak el, ami az ötajtósnál 1354, a kombinál 1653 liter.

Rengeteg vezetőtámogató rendszer érhető el a Focushoz, a továbbfejlesztett parkolósegéd az autónál 1,1 méterrel nagyobb parkolóhelyre képes benavigálni a kocsit, és onnan ki is tud állni, a fel-a-fejjel kijelző polarizált napszemüveggel is látható, a vészféksegéd mellett Kikerülési Kormányzási Asszisztens is lehet a fedélzeten.

A karosszériaszerkezet 20 százalékkal merevebb a korábbinál, az új energiaelnyelő zónák 40%-kal hatékonyabban emésztik fel az ütközési energiát.

Európában négy motor közül lehet majd választani, mindkét benzines hengerlekapcsolással spórol részterhelésen. Az 1,0 literes, háromhengeres EcoBoost 85, 100 vagy 125 lóerős teljesítménnyel, az 1,5-ös háromhengeres 150 vagy 182 lóerős teljesítménnyel választható. Az 1,5-ös dízel 95 vagy 120 lóerős, a 2,0 literes 150 lóerős. A kézi váltó minden esetben 6 fokozatú, a feláras automatikus 8 fokozatú, utóbbit előválasztókar helyett forgótárcsával lehet vezérelni.

Magyarországon április végén lesz teljes árlista, addig annyit tudott meg az Autó-Motor csapata, hogy 5,5 millió Ft lesz az alapár. Az első kereskedői autók júniusban, az első ügyfélautók júliusban érkeznek meg hazánkba, a kombi pedig szeptemberben.