Olimpiai sportággá tennék a magyar fejlesztésű labdajátékot

Nagy érdeklődés mellett mutatkozott be a FITEQ (Nemzetközi Teqball Szövetség) a SportAccord konferencián Bangkokban. A szervezet a szokásos éves közgyűlését tartotta a héten, és mellette bemutatkoztak a világ minden tájáról érkező sportágak is.

A kiállítás legnagyobb sikerét a magyar fejlesztésű Teqball aratta. A sportág standjánál többek között a kiemelt budapesti fejlesztésekért felelős kormánybiztos, Fürjes Balázs és a Teqball világbajnok nagykövete, a labdarúgó Christian Karembeu várta az érdeklődőket – közölte a magyar delegáció.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Teqball alapítói – Huszár Viktor, Borsányi Gábor és Gattyán György – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaival is egyeztettek, ahol szóba került az egyre népszerűbb sportág olimpiai programba való felvétele is. Az alapítók korábban többször is kinyilvánították, hogy mielőbb az olimpiai sportágak között szeretnék látni fejlesztésüket.

A teqballt egy hajlított pingpongasztalon játsszák a lábteniszhez hasonlóan, ketten, négyen, vagy speciális szabályok szerint akár többen is részt vehetnek benne.

A SportAccord ernyőszervezet, amely az olimpiai és nem olimpiai sportágakat, sportszervezeteket, illetve a multisportesemények szervezőit foglalja magában. A SportAccord létrehozását 1921-ben Paul Rousseau, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) főtitkára indítványozta azért, hogy legyen egy olyan sportszövetségi szervezet, amely kedvezőbb pozícióból folytathat párbeszédet az olimpiai bizottsággal.

Borítóképünkön Teqballt játszó fiúk a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2017. július 20-án

MTI Fotó: Veres Nándor