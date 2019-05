Őrületes fejlődést hoz a modern technika a gyógyításban

Eltűnik örökre a megfázás, könnyedén nyomtathatunk magunknak új szerveket, módosíthatjuk a génjeinket és nem lesz olyan betegség, amely kifogna rajtunk – ez nem sci-fi, hanem a közeljövőre jósolja ezt a magyar származású német jövőkutató, Janszky Gábor Sven. A következő években, egy-két évtizeden belül őrületes ugrást hoz a modern technika az egészségügyben – és a végét el sem tudjuk képzelni. A mai kisgyermekek tudata már halhatatlan lesz a jövőkutató szerint.

Üzen a vécé, ha betegek vagyunk

A mai orvosi robotok modernnek tűnnek a szemünkben, de ez csak a kezdet – idézi Janszky Gábor Svennek a német Bild napilap számára adott interjúját a Ripost hírportál. A szakmai vásárokon már bemutatták azt az okosvécét, amely a reggeli fürdőszobai látogatás után rögtön elemzi az anyagokat és küldi az adatokat az okostelefonra, ahonnét akár továbbíthatók az orvosnak is.

Eltűnik a megfázás

Már ma is rengeteg egészségügyi adatunk érhető el elektronikusan. Tíz év múlva a konyhai okosgépek a rendelkezésünkre álló egészségügyi adatok alapján elkészítik a reggelit, a joghurtot összekeverik a szükséges baktériumokkal és tápanyagokkal. Ennek eredményeképpen senki sem lesz beteg – ecseteli a jövőkutató.

A megfázás teljesen el fog tűnni, ha mindenki használja ezt a technológiát és betartja, amit a gépek az adataink elemzése alapján kérnek. De nemcsak a megfázás, hanem majdnem minden életmódbetegség elkerülhető lesz: a bakteriális fertőzések mellett a túlsúly vagy az alváshiány is megelőzhető lesz ezzel a módszerrel.

3D-nyomtatóval alkotnak új szerveket

A szervek meghibásodnak, de a jövőben sokkal egyszerűbb lesz cserélni őket – mondja Janszky Gábor Sven. Már most is vannak nagyszerű technológiák az orvostudományban, nemrég például Izraelben egy működő szívet is kinyomtattak, de tíz év múlva már fogunk tudni nyomtatni saját sejtekből származó szerveket, akár többször is. Ráadásul ezeket nem fogja kilökni a szervezetünk.

A gének is javíthatók lesznek

Két másik nagy jövőbeni trend a génelemzés és a génjavítás. Az ember pontos génelemzése ma ezer euróba (320 ezer forintba) kerül, de néhány év múlva a tizedére fog csökkenni ez az összeg.

Aztán hamarosan eljutunk oda, amikor az egészségbiztosító fizeti az elemzést, és ezzel mindenki spórol majd – mondja a jövőkutató. Meg lehet állapítani, hogy valakinek mekkora kockázata van az olyan genetikai betegségekre, mint az Alzheimer-kór vagy a rák, és a betegségek korai felismerésével életek százezreit lehet majd megmenteni, illetve korábban lehet elkezdeni a kezeléseket.

További 15-30 év múlva a gének helyreállítása is lehetséges lesz, és akkor nemcsak a kockázatot lehet felmérni, hanem a betegségeket is meg lehet akadályozni.

Kína e tekintetben már előbbre jár, ott már tárgyaltak az embriók génjavításáról. A kutató azt jósolja, hogy 2030-ban a német nők olyan embriókkal lesznek terhesek, amit Kínában gyártottak, elemeztek és javítottak.

Robotok műtenek emberek helyett

Már ma is gyakorlat, hogy robotok segítségével műtenek, de a jövőben ez általános lesz: pontosabb, gyorsabb és üzembiztosabb a robotsebész, mint az ember – mint a Star Trekben.

Tavaly például Magyarországon végzett agyműtétet egy csúcskategóriás idegsebészeti robot, Rosa.A 65 éve Parkinson-kóros férfi tünetei már az operáció után megszűntek, a kézremegése teljesen elmúlt. Rosa egy programozható, automatizált célzókészülékkel van ellátva , amely kapcsolatot teremt a műtéti terv 3D-s agymodellje és a műtőben fekvő beteg valódi agya között, így végzi el a műtétet. Az orvostudomány jövőjét a gépek jelentik, de ez a jövő a németeket teljesen megrémíti. Egy vizsgálat szerint a német emberek 49 százaléka engedné, hogy robot végezzen rajta műtétet, és azt is csak ennyien fogadnák el, amire már ma is sok példa van: hogy a robot műt, amit egy ember távolról, webkamerán keresztül irányít.

Mindenkinek csip lesz a bőre alatt

A fejlődés része lesz a bőr alatti csip. Magának a jövőkutatónak is van egy ilyen a kezében.

„Egyelőre még csak az ajtót nyitom vele otthon, a Bitcoin-jelszavam van benne és a feleségemmel megbeszélt családi dolgaink vannak rajta, de hamarosan sok minden másra is képes lesz” – mondja mosolyogva. Úgy véli, a következő egy-két évtizedben mindenkinek lesz ilyenje. Pár év múlva már nem a bankkártyánkkal fog történni az érintős fizetés, hanem a kezünkkel.

Ha több embernek lesz ilyen csip a kezében, akkor egy kézfogással máris névjegykártyát cserélünk. Ezek a chipek fogják ellenőrizni a hőmérsékletet, a testadatokat, a vérösszetételt, és már akkor tudni fogják, hogy beteg valaki, mielőtt az orvos felállította a diagnózist. Pár évtizeden belül rajta lesz a személyi igazolványunk és az útlevelünk is, így egyszerűbb lesz az ügyintézés.

Halhatatlan lesz az ember?

„Valószínű, hogy az első ember, aki halhatatlan lesz, már életben van. A fiam, aki most 4 éves, legalább 116 évig él majd az eddig említett lehetőségeknek köszönhetően” – mondta Janszky Gábor Sven. Addigra már a sci-fikből ismert „agyfeltöltés” lehetősége is adott lesz szerinte.

„2100 körül, amikor a fiam csak 85 éves lesz, képesek leszünk arra, hogy átadjuk a tudatunkat egy számítógépre az emlékeinkkel, tudásunkkal és gondolkodásunkkal együtt. A test meghal, de a tudat örökké élni fog” – ecsetelte a bizarr jövőt a magyar származású szakember.

Borítóképünk illusztráció