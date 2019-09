Ősszel sem pihen a balatoni gasztro

A nyári hónapok elmúltával sem maradunk gasztronómiai különlegességek nélkül a Balatonon.

Számos kikötői, vagy kikötő közeli étterem, bisztró egész évben várja a vendégeket – ezeket vette górcső alá a Vitorlázás Magazin a Vitorlázz Itthon oldal cikke alapján.

Tuti tipp azoknak, akik hajóval szeretnének vendéglőbe menni még az ősszel is a kenesei Balatonfői Yacht Club étterme. A századforduló utáni osztrák-magyar tengerészet képeivel és relikviáival dekorált Kantin a szezonon kívül hétvégente várja a vendégeket. Az étlap a legjobb értelemben értett kockásabroszos fílinggel, nem túlagyalt, de azért számos rafináltabb fogást is tartalmaz. Említésre méltó például az óriás lazacburgerük vagy a hatalmas bécsiszeletük. A hely különlegessége, hogy az étterem terasza közvetlenül a vízparton van, így ebéd vagy vacsora közben zavartalanul gyönyörködhetünk az őszi Balaton látványában. És persze nyugodtan érkezhetünk hajóval is.

“Lellén mindig történik valami” – tartja a mondás, amit már egyre többen éreznek magukénak. Tóth Balázs és csapata nemhogy egész évben várja a vendégeket, legfőképp a vitorlázókat a BL Yachtclubban, az ősz beköszöntével számos programmal készülnek idén is. Egészen a gasztropikniktől elkezdve a téli vitorlásversenyeken át, a hűvösebb hónapokban is megtaláljuk a számításunkat Balatonlellén. Tóth Balázs a BL Yachtclub vezetője elmondta: évről-évre egyre több vitorlázó fedezi fel a klasszikus nyári szezon túli Balatont. Nagyon sokan 12 hónapon keresztül vízen tárolják a hajóikat, sőt többen a fedélzeten is szilvesztereznek. Ma már elmondható, hogy kikötői lét egyáltalán nem évszakfüggő – tette hozzá. Kifejtette: éppen ezért érzik feladatuknak, hogy minél változatosabb programokat kínáljanak a hozzájuk érkezőknek.

Balatonfenyvesen a Perlaki Étterem szintúgy szívesen fogad egész évben, legyen szó vacsoráról, vagy egy túra közbeni ebédről. A Sólya Büfé szeptemberben biztos nyitva lesz, októbertől pedig az időjárás dönti el, hogy tudunk- e frissítőt inni a Fenyves Yacht büféjében. Talán semelyik vitorlázónak nem kell bemutatni a strandbüfé forradalom úttörőit, a Kalóz csapatát. A fövenyesen működő újhullámos strandbüfé idén szeptember végéig tart nyitva. Nagy-Golyán Nikoletta, a Kalóz Strandbisztró üzletvezetője ugyanakkor kifejtette: szintúgy fejlesztésben, téliesítésben, egész éves működésben gondolkodnak.

Sokan, akik a házias ízek kedvelői, és kicsit elbújnának a nagy nyilvánosság elől, Révfülöpöt veszik célba. Akik a tó középső medencéjében túráznak, nekik nem kell bemutatni a Nemzeti Sport Központok kikötőjében működő Zanzi Ételbárt. Tóth András az étterem vezetője kifejtette: szeptember végéig, amíg a marina is nyitva tart, ők is várják a vendégeket. Tervben van ugyanakkor – tette hozzá – a téliesítés, ugyanis itt is igény lenne egész éves, vagy legalábbis a késő őszi, kora tavaszi hónapokban működő szolgáltatásra.

Egyre többen vélik úgy, érdemes horgonyt dobni Balatonszepezd környékén és ellátogatni a Konyha-Kertbe. Schindele Botond tulajdonos és csapata sem csak a nyárban gondolkodik. A vitorlázzitthon.hu-nak elárulta: szeptember 15-ig minden hét közepétől nyitva lesznek, utána egészen október végéig hétvégente várják a vendégeket. Az egész éves nyitva tartásra itt is komoly az igény éppen ezért fejlesztéseket tervez, hogy a téli hónapokban is jól lakhassunk a Konyha-Kertben. Hozzátette: nagyon nagy a sikere az idei esztendőben bevezetett korlátlan ebédmenünek, így ezt is megtartják ősszel, az évszaknak megfelelő különlegességeket tálalva.

Kocsis Bálint séf a balatonalmádiban működő Terasz tulajdonosa korábban a portálnak adott interjújában kifejtette: az idei nyár bebizonyította, hogy a régiójukban is szükség van az igényes programokra, fellépőkre, gasztronómiai helyek megteremtésére. Éppen ezért azon dolgoznak, hogy egész évben fogadni tudják a vendégeket és minőségi szolgáltatást biztosítsanak az odalátogatóknak. A mostani megkeresésre elárulta: szeptember végéig, október elejéig minden hétvégén különleges közösségi és gasztronómiai programokkal készülnek a finomságok mellé.

Évtizedek után idén kora nyáron újranyitott a tihanyi Sport Szálló terasza, ahol szintúgy egész évben gondolkodnak. Gyerjabin Péter a Sport Terrace Tihany üzletvezetője elárulta: szeptember 29-ig minden nap, utána pedig hétvégente várják a vendégeket. Az őszi hónapokban különböző programokat terveznek, ami miatt Tihanyt sem érdemes kihagyni a hajónaplóból. Itt is a fűtés hiánya a legégetőbb, ugyanakkor – elmondása szerint – hőbefújók segítségével oldják meg, hogy kellemes hőmérséklet legyen a fedett teraszon a hűvösebb hónapokban is. Balatonkenesén a Kenese Marinában a Nádas Grillterasz hétvégéken egészen szeptember végéig nyitva lesz, a Yacht Club Drink bár novemberig várja a vitorlázókat, a Hotel étteremében viszont egész évben betérhetünk, csakúgy, mint az Alsóörs Marinába, ahol legyen bármilyen hónap, mindig kóstolhatunk valami finomságot.

Borítókép: illusztráció