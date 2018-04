Remek hírünk van, ha szereti a csípős ételeket

Imádja a csilit, a fokhagymát, a tormát? Jól is teszi!

Eltérőek a vélemények: egyesek egészségtelennek tartják, míg mások kifejezetten szívesen fogyasztják őket. Mindenesetre tény, hogy a csípős anyagokat tartalmazó élelmiszerek erősítik a szervezet védelmi rendszerét, ezért a mértékkel történő fogyasztásuk kimondottan hasznos a megfázásos, influenzás időszakban – írja a Mindmegette.

MUSTÁR: A FERTŐZÉSEK ELLEN

Pozitív hatását mindannyian élveztük már, még ha nem voltunk is tudatában ennek: a mustár ugyanis segít megemészteni a zsírban gazdag élelmiszereket, mint amilyen például a kolbász. Pont ezért a zsírosabb húsokhoz mindig fogyasszon el belőle egy evőkanálnyit! A nátha megelőzésében is segíthet: a mustárolaj gátolja a kórokozók szaporodását, véd a lég-, illetve a húgyúti fertőzések ellen.

BÖJTFŰ: AZ IMMUNRENDSZER ŐRE

Hívják sarkantyúvirágnak vagy kerti sarkantyúkának is. Az egynyári növény akár 60 cm-esre is megnő. Bár napjainkban leginkább a virágoskerteket díszíti sárga és narancssárga virágaival, gyógyereje miatt a természetgyógyászat régóta használja. Minden föld feletti része ehető: a levele, a szára és a virágai is. Érdemes nyersen fogyasztani, hogy a benne lévő jótékony anyagok a lehető legjobban kifejthessék hatásukat, de szárítva teaként is kiváló. A böjtfű a benne található mustárolaj-glikozidok révén antibiotikus, vértisztító és nyákoldó hatással rendelkezik. Hatékonyan kezeli a köhögést, a náthát, a rekedtséget, de más gyógyhatásai is ismertek: serkenti a keringést, hatásos húgyúti fertőzések esetén, továbbá enyhén hashajtó hatású.

FOKHAGYMA: VÉDI AZ EREKET

Enzimjeiből a feldogozás – törés, vágás – során különböző vegyületek képződnek. Ilyen például az allicin, amely csökkenti a vérben a vérzsírok mennyiségét. Emellett antibiotikus hatású kéntartalmú vegyületek is keletkeznek – ezek felelősek a fokhagyma jellegzetes szagáért. Találhatók még benne vérnyomáscsökkentő, immunerősítő hatású flavonoidok és különböző ásványi anyagok, például magnézium, vas, cink és mangán is.

A fokhagyma gyógyító hatásai közül a legfontosabb talán az a tulajdonsága, hogy tágítja az ereket, rendszeres fogyasztása pedig csökkentheti a vér káros LDL-koleszterin-szintjét, ezáltal segíthet elkerülni az érelmeszesedést.

GYÖMBÉR: MEGNYUGTATJA A GYOMROT

A különleges, változatosan felhasználható gumó nem csak a konyhaművészetben népszerű – a házi patikában is nagy hasznát veheti. A hagyományos indiai ájurvédikus orvoslás szerint a test mellett a lelket is erősíti. A kínai tengerészek gyömbérgyökeret rágtak tengeribetegség ellen, Angliában gyomornyugtató italokat és sört készítettek belőle.

Hatóanyaga, a gingerol, fájdalomcsillapító és gyulladásgátló hatású, ezért sokféle bajt képes orvosolni. Méregtelenít, védi a májat, tisztítja a bőrt, erősíti az immunrendszert, enyhíti a megfázásos tüneteket, serkenti a vérkeringést, fájdalom- és lázcsillapító, gyulladás-, vérnyomás- és koleszterinszint-csökkentő hatású, továbbá segít elmulasztani a hányingert.

TORMA: FELSZABADÍTJA A LÉGUTAKAT

A mustár közeli rokona, de rokonságában olyan növények is megtalálhatók, mint a retek vagy a káposzta. Távoli rokona a vízitorma néven is ismert vaszabi, amit főleg szusi mellé fogyasztanak a japán éttermekben. A tormát elsősorban fűszernövényként alkalmazzák, pedig igen sok gyógyhatása ismert. Javítja az emésztést, az epeműködést, étvágygerjesztő és vizelethajtó hatású, csillapítja a köhögést, továbbá borogatás is készíthető belőle az átfagyott kézre és lábra, mivel vérbőséget okoz. Hosszú távon használva csökkenti a vérnyomást, regenerálja az ereket.

CSILI: HÁTFÁJÁS ESETÉN HATÁSOS

Felgyorsítja a lelassult emésztést, segít feldolgozni a nehéz, fűszeres ételeket. Szerepet játszik a vér koleszterinszintjének ideális értéken tartásában. Mindezek a hatások a paprikában lévő kapszaicinnek köszönhetőek. Túl nagy mennyiségben viszont a csili gyomor- és bélproblémákat okozhat. Külsőleg használva a kapszaicin fokozza a szövetek vérellátását – nem véletlen, hogy a narancsbőr elleni készítmények egyik alapanyaga. A fájdalomcsillapításban is élen jár ez a hatóanyag, így például hátfájásra is használhatunk kapszaicintartalmú krémeket.

