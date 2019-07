Rengeteg érvünk van az édesburgonya fogyasztása mellett

Párat pedig el is árulunk.

Az édesburgonya még nem olyan népszerű, mint a hagyományos, pedig tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Egy csésze édesburgonya biztosítja például a napi A-vitamin-szükségletet. Emellett C-vitaminban, rostokban és mangánban is gazdag. Az antioxidánsokról már nem is beszélve. Kincset érő tápanyagai miatt tudunk hat okot is mondani, amiért érdemes rendszeresen fogyasztani – írja az Origo.

1. Hozzájárul az immunrendszer egészségéhez

Az édesburgonya tele van mikrotápanyagokkal és antioxidánsokkal,

amelyek mind-mind hozzájárulnak az immunrendszerünk megfelelő működéséhez és az ellenálló képességének egészségéhez

– ez már önmagában is elég ok, hogy beillesszük az étrendünkbe.

2. Javítja az agy működését

A lila édesburgonya antocianinokat tartalmaz. Ezek felelősek a színéért. Az antocianinok ismert gyulladásgátlók, javítják a kognitív funkciókat

és megvédik az agyat a szabad gyökök és a gyulladások okozta káros hatásoktól.

3. Segíti az emésztést

Mivel gazdag élelmi rostban, megakadályozza a székrekedést és a puffadást.

Ráadásul a rostok elősegítik a bélben a jó baktériumok növekedését.

4. Lassítja az öregedést

A narancssárga édesburgonyában lévő béta-karotin, amely a színét adja, segít csökkenteni a napsugarak káros hatásait, így megőrzi a bőr fiatalságát.

Sőt, az antioxidánsai védenek a szabad gyökök okozta károktól, amelyeket a korai öregedéssel hoztak összefüggésbe.

5. Javítja az immunrendszer működését

Ez a tulajdonsága szintén antioxidáns-tartalmának köszönhető.

Nemcsak a káros gyulladásoktól védik a szervezetet, hanem a krónikus betegségektől is, mint a rák vagy a szívbetegségek.

6. Jótékony hatással van a látásra

A béta-karotin a szervezetben A-vitaminná alakul, amely hozzájárul a szem egészségéhez.

Egy csésze édesburgonya biztosítja a szervezet napi A-vitamin-szükségletét.

Az édesburgonya könnyen beépíthető a mindennapi étrendbe. Süthető, főzhető és párolható. Lecserélhetjük vele például a rizst és a hagyományos burgonyát is.

