Romantikázzon mesebeli helyeken!

Ha külföldi kiruccanásról van szó, a legtöbben azonnal a tengerparti nyaralásra gondolnak, léteznek azonban olyan helyek Európában, amelyek télen legalább olyan szépek, mint nyáron! A Vasárnap Reggel segítségével három olyan helyszínt gyűjtöttünk össze, amelyek bárkinek örök élményt nyújtanak.

Tallin

Észtországba látogatni az év minden részében jó ötlet, a főváros azonban különösen hangulatos télen, amikor a fehér hó alól előbukkannak a házak vidám színei. Kevés romantikusabb programot találhatunk, mint az óváros hangulatos utcáin tett séta, vagy hogy megcsodáljuk a kilátást a Toompeáról. Utóbbi név egy hegyet és a rajta álló várat takar, ami több évszázados múltra tekint vissza, jelenleg pedig az észt parlamentnek ad otthont.

Más fontos építmények is helyet kaptak a magaslaton, például az orosz ortodox Alekszandr Nyevszkij-katedrális, a Szűz Mária-templom és az Észt Tudományos Akadémia épülete. Szintén az óvárosban találjuk a Raekoja platsot, azaz a főteret, ahol Skandinávia legkorábban épült városháza áll. Amikor pedig az embert már kellőképpen átjárta a hideg a romantikus séta során, érdemes megkóstolni a glögit, azaz a helyi forralt bort.

Neuschwanstein kastély

A bajorországi építmény olyan híres vendégeket is lenyűgözött már, mint Walt Disney, aki olyannyira nem tudott szabadulni a kastély képétől, hogy erről mintázta meg Hamupipőke és Csipkerózsika palotáját is. Az eredeti kastélyt II. Lajos bajor uralkodó építtette egy korábbi vár helyén. Nem csak a környék gyönyörű, ahol a falakat felhúzták: maga a kastély is igen impozáns külsővel bír, ennek egyik oka pedig az, hogy az építészeken kívül színházi díszlettervező is volt kialakítói között.

Az új látványosság neve egyébként Új hattyúkövet jelent, ami egy monda szereplőjére, a Hattyú lovagra utal, aki Richard Wagner operájában is felbukkan. II. Lajos annyira csodálta a komponista munkásságát, hogy az egyes helyiségeket az operák szereplőinek képével díszíttette, az építkezésről pedig levélben tájékoztatta a a zeneszerzőt. Az uralkodó, bár haladó szellemiségű volt (például az elektromosság bevezetését, fejlett fűtési és szellőzőrendszerek kialakítását rendelte el), pszichológusa még az építkezés befejezése előtt őrültnek nyilvánította, és a király ezután nem sokkal meghalt. Az általa kezdeményezett építkezés nélkül azonban ma nem lenne lehetőségünk ellátogatni egy „igazi Disney-kastélyba”.

Hallstatt

A téli időszakban is a legszebb arcát mutató látványosságok közé tartozik a felső-ausztriai Hallstatt is. A város a róla elnevezett tó mellett terül el, és már a part mentén végigfutó egyszerű lakóházai is kivételes hangulatot árasztanak. Ezt tetézi a helyi látványosságok sora, például a neogótikus templom vagy a Csontház, de itt található a világ legrégebbi ismert sóbányája is.

Az említett Csontház a Szent Mihály kápolnához tartozik, ahol hátborzongató látványban lehet része az ide látogató turistának: haláluk után itt helyezték el a helyiek koponyáit, amiket művészi igénnyel díszítettek. A legtöbb az 1700-as évekből származik, de akad köztük néhány a 20. századból is. Ha valaki nem szeretné megtekinteni a kissé bizarr látványosságot, pusztán a városkában tenne egy sétát, az sem megy haza új élmények nélkül. A hegyoldalban kanyargó hófehér utcákon úgy érezheti, mintha egy képeslap szereplőjévé vált volna.

