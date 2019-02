Rövid telet jósolnak a medvék

Az ország több állatkertjében is előbújtak kuckójukból az állatok.

Hamarosan itt a tavasz, ezt jósolták a medvék az országban több állatkertben is – számolt be róla a Tények riportja. A néphiedelem szerint ugyanis ha a barna medve február 2-án téli álmából felébred és meglátja az árnyékát, akkor megijed és visszabújik, ha viszont nem látja meg, akkor rövid telünk lesz.

A barna medvék valójában nem alszanak mélyen télen, csak félálomban szendergik végig a hideg évszakot. A pihenésből február vége felé élénkülnek fel újra, mivel általában ilyenkor hozzák világra bocsaikat.

A Miskolci Állatkert két medvéje, Dorka és Borka miután előbújtak, alaposan belakmároztak, majd hosszasan birkóztak és játszottak egymással. Eszük ágában nem volt visszamenni az odúba, így a Fővárosi Állatkert medvéjéhez, Baluhoz hasonlóan ők is korai tavaszt jósoltak.

Megdőlt a napi melegrekord is. Az ország egyes tájain 8-10 fokkal is melegebb van a sokévi átlaghoz képest, az Országos Meterológiai Szolgálat főképp a déli, délkeleti megyékben rögzített rekordhoz közeli hőmérsékleti értékeket. Nem meglepő, hogy a legmelegebbet is egy ilyen helyen, a Somogy megyei Főnyeden mérték, ott 18,1 fokot mutattak a hőmérők.

