Soha nem loptak el ennyire kevés autót

Mintegy tizenötödére esett vissza az elmúlt tíz évben a Magyarországon elkövetett autólopások száma.

A Magyar Nemzet megtudta: az illetékes rendőri szervek hatékony fellépésének köszönhetően rettentek vissza a bűnelkövetők, akik jó eséllyel lebuknak, ha mégis autótolvajlásra adnák a fejüket.

A Vezess.hu adatigénylésére az ORFK azt közölte, hogy rendőri szervek lopás miatt 2020. év első hat hónapjában összesen 374 gépjármű, ezen belül 191 személygépkocsi körözését rendelték el.

A magyar kriminalisztika történetében még soha nem loptak el ilyen kisszámú személygépkocsit adott időszakban, közölték szakértők a lappal.

A korábban évente ezerszámra autókat lopó tolvajbandáknak leáldozott, 2014 óta, amióta a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztály vagyonvédelmi osztálya végzi az autótolvaj-maffiák felderítését. A vagyonvédelmi osztály feladata elsősorban nem a lopott autók megtalálása, hanem a szervezett bandák felszámolása, amit a statisztika tanúsága szerint kiválóan végre is hajtanak. (A főosztály vezetője egyébként Petőfi Attila vezérőrnagy, és a főosztály másik osztálya, az életvédelmi egység derítette fel szlovák rendőri közreműködéssel a Marina parki kettős darabolós gyilkosságot.)

A statisztikákat böngészve látható a meredek csökkenés, amelyet csak 2010–12-ben tört meg egy enyhe emelkedés. Az éves adatok szerint 2007-ben 7584, 2010-ben már csak 5864 gépkocsit loptak el az országban. Ezt követően 2012-ig némileg nőtt az ellopott autók száma, 6920-ra, majd jött 2014 és az autótolvaj-maffiák réme, a kiemelt ügyeket felderítő főosztály specialista nyomozói, és azóta meredeken csökken az autótolvajlások száma. 2018-ban mindössze 774, 2019-ben pedig 503 személygépkocsit loptak el az országban. A féléves statisztikát nézve a 2019 1–6. hónapjában ellopott 289 autóval szemben idén az első hat hónapban ellopott 191 személygépkocsi áll. Amennyiben marad ez a tendencia, év végére nem fogja átlépni a 400-at a hazánkban ellopott autók száma.

A harc egyébként tovább tart a modern technikai arzenált felvonultató autótolvajok és az egyre hatékonyabban, szervezetten dolgozó rendőrök között. Szerencsére az utóbbiak állnak nyerésre, ám illetékesek felhívták a figyelmet arra, hogy teljesen megszüntetni nem lehet az autólopásokat, minimalizálni azonban igen.

A rendőrség a tulajdonosoknak azt javasolja: a gyári riasztó, immobilizer kevés, lássák el pluszvédelemmel az autókat. Masszív kormányzárat használjanak, aminek leszerelése pluszidőt jelent, mivel a tolvaj siet, nem akar lebukni, otthagyja az ilyen kocsit. Legyen az autóban GPS-es nyomkövető, lehetőleg megbízható mechanikai védelemmel kombinálva. Kevés csak a védelemre figyelmeztető matrica, a tolvaj megnézi azt is, villog-e a biztonsági berendezést jelző LED-lámpa. Fontos az is, hogy csak megbízható szervizbe vigyük az autót, számlát is kérjünk, a zugszervizek ilyet nem adnak, ám a kulcsokat biztosan lemásolják.

Ezeket a típusokat lopják Leginkább a Fordot kedvelték az első fél évben a tolvajok. Ezt követte a Suzuki, a VW, az Opel, a Peugeot, a Fiat, a Mercedes-Benz és a BMW.

További tanácsok a rendőrségtől

A világhálóra ne írjuk ki valós időben soha, hogy elmentünk otthonról, mert a bűnözők olvassák ezt, és például a nyaralás is jó alkalom, hogy betörjenek és elvigyék a garázsból az autót. A jármű ablakát résnyire se hagyjuk nyitva soha, mondván: a kocsiban hagyott kutyának levegőre van szüksége, inkább ne vigyünk magunkkal állatot, mert az ablakot egy mozdulattal lehúzzák, és máris viszik a kocsit. Ha meghirdetjük eladásra a járművünket, alvázszámot, rendszámot soha ne közöljünk, azok alapján klónozni fogják a kocsit. Próbaúton csak akkor engedjük vezetni a vevőt, ha már kifizette az árat. Járó motorral pedig egy pillanatra se hagyjuk ott az autót, még a kapu bezárásáig sem.

A rendőrség tapasztalatai szerint az emberek felelőtlenek. Nem tesznek meg mindent az értékeik védelme érdekében. Egy átlagos autó ötmillió forintba kerül, ha ellopják, oda a család vagyona, és ha hitel is van rá, azt azonnal vissza kell fizetniük a banknak. Pedig jó eséllyel megóvható a jármű, hiszen az átlagtolvaj improvizálva keresi a prédát – írja a Magyar Nemzet.

