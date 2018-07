Sok mindentől függ, hogy mekkora lesz az újszülött

Nem minden a genetika.

A genetikai tényezőkön kívül jelentősen befolyásolja a születési súlyt, az újszülött kisbaba méretét édesanyja életmódja is. Többek között az is meghatározó, hogy hogyan táplálkozik a kismama – mennyit nassol? Végez-e elegendő testmozgást? Vannak-e káros szokásai, akár szenvedélyei? Utóbbi – súlyos – esetekben a csecsemő kis súllyal jön a világra.

Nemcsak a gyermek egészsége, de mérete szempontjából is fontos szempont, hogy nem szabad túlzott súlyfelesleget felszedni a várandósság alatt, mert ez az újszülött súlyát is növeli. Schmidt Judit dietetikus szerint a terhességi cukorbetegség esetén kiemelten fontos a kontrollált étkezés (különösen a szénhidrátbevitel kontrollja), mivel különben akár óriásbébi születésére is lehet számítani – adja hírül a videoklinika.hu.

Terhességi cukorbetegség Az inzulin nevű hormont a hasnyálmirigy termeli, fő feladata a vércukorszint szabályozása. A terhesség alatt csökken a szövetek inzulinérzékenysége, ami a hasnyálmirigyet a szokásosnál erősebb munkára készteti. A nők 7-8%-ának szervezete a terhesség alatt nem képes megfelelni ennek a fokozott igénynek, emiatt megnő a vércukorszintjük. Ezt az anyagcserezavart nevezzük gesztációs diabétesznek, azaz terhességi cukorbetegségnek, ami jellemzően a második vagy a harmadik terhességi időszakban (trimeszterben) jelentkezik. Az állapotra jellemző, hogy a gyermek születése után általában rendeződik. (Forrás: Magyar Diabetes Társaság)

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay