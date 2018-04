Távirányítható parkolással hódít a háromkerekű

A Reva már évtizedek óta próbálkozik az olcsó elektromos autók indiai (és európai) piacának meghódításával, azonban a Strom Motors nevű, nemrég indult vállalkozás szerint azonban az ő elgondolásuk lehet sikeres – számolt be róla az automotor.hu.

Az R3 elnevezésű háromkerekűjük indulóára 1,2 millió Ft lesz, amiért 80 km-es hatótávolságot kap majd az ügyfél.

For those who couldn't make it to the launch event…a few glimpses of the incredible response for Strom-R3 unveiling #StromR3 #GoElectric #ThankyouMumbai pic.twitter.com/RcJQrg5der

— Strom Motors (@strommotors) April 10, 2018