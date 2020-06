Tényleg fellélegzett az állatvilág a járvány alatt?

Az úgynevezett emberi szünet, az antropopauza kutatását a Nature Ecology and Evolution című folyóiratban vázolták fel.

Az egész világon rengeteg állatot szereltek már fel nyomkövető eszközökkel, úgynevezett biologgerekkel, ezek a világjárvány idején is gyűjtötték az adatokat – mondta el Cristian Rutz, az St Andrews-i Egyetem tudósa, a Nemzetközi Biologger Társaság elnöke.

„Igen értékes kutatási lehetőség előtt állunk, amelyet tragikus körülmények idéztek elő, de úgy gondoljuk, nem szabad kihagynunk” – mondta el a BBC-nek.

Azoknak a tanulmányoknak, amelyek az ember jelenlétének és tevékenységének hatásait vizsgálják a vadon élő állatokra, be kell érniük azzal, hogy összehasonlítják a védett és a nem védett területeken található élőhelyeket, valamint tanulmányozzák a természeti katasztrófák utáni vidékeket.

„A mostani karatén alatt azonban az egész világon ugyanaz ment végbe, nekünk pedig egész idő alatt gyűjtötték az adatokat a jeladóval felszerelt állatok” – tette hozzá Rutz.

Wild boar on the streets of Barcelona, urban coyotes in San Francisco and monkeys in Thailand… How animals are reclaiming our #coronavirus deserted city streets. Read with a grain of salt! 😉 https://t.co/TBgYaopfPO#StayHomeStaySafe #MotherNatureFightsBack pic.twitter.com/bVvzv7mekT

— Caroline Lawrence (@CarolineLawrenc) March 29, 2020