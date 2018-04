Többet telefonálnak a magyarok külföldön

Az EU-s roamingdíjak tavalyi eltörlése után az adathasználat is többszörösére nőtt.

Többet telefonálnak a magyarok külföldi utazásuk során tavaly nyár óta, amikor eltörölték a roamingdíjakat az Európai Unióban, az adathasználatuk pedig a többszörösére nőtt – tudta meg a Világgazdaság a három magyarországi mobilszolgáltatótól.

Tavaly június 15-én eltörölték a roamingdíjakat az Európai Unióban, ami azt jelenti, hogy a távközlési cégeknek az unión belül időszakosan külföldre utazók számára belföldi díjakért kell biztosítaniuk a mobilszolgáltatást. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel, de félreértésekből sem volt hiány.

Az ügyfeleink EU-roaming-hely­zetben is bátrabban használják a telefonjukat, legnagyobb mértékben az adathasználat nőtt, ez megtöbbszöröződött. Tavaly több mint egymillió ügyfelünk használta az EU-roamingot – közölte a Magyar Telekom PR-irodája.

A Telenor is hasonlókról számolt be, a szabályozás életbelépése óta azt tapasztalták, hogy növekedett az EU-roamingot igénybe vevők száma, ezen belül is azok aránya, akik új előfizetőként kipróbálták a szolgáltatást.

Ilyen kedvezményeket egyébként már a szabályozás életbelépése előtt is igénybe vehettek ügyfeleink, hiszen a 2016 őszén bevezetett lakossági Telenor Blue és a tavaly májusban bevezetett Telenor Hello Data tarifák is tartalmaznak beépített, az 1-es roamingdíjzóna országaiban felhasználható perceket, illetve adatkeretet – közölte a Telenor.

A Vodafone sajtóosztályán elmondták, hogy az ügyfelek EU-n belüli roamingforgalmát tekintve növekedés tapasztalható. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Vodafone EU-roaming-tarifával rendelkező ügyfelei már a szabályozás előtt is a hazai feltételek szerint használhatták a roamingszolgáltatást az Európai Unió területén, valamint az ajánlatban szereplő további három országban.

Hogy a szabályozás életbelépésével mennyit tudtak megspórolni a magyar ügyfelek, arról egyik szolgáltató sem tud pontos adatot, mivel az nagyon változó, attól függően, hogy milyen díjcsomaggal rendelkezik az ügyfél. Ráadásul a megtakarítás mértéke alapvetően függ az EU-roamingban töltött időtől és a telefonhasználati szokásoktól.

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock / Maridav