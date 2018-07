Újra divat lett a kalap

Nemcsak a lóversenyek miatt volt izgalmas idén a Magyar Derby. A Kincsem Parkban különleges kalapokat vonultattak fel a kalapszépségverseny résztvevői.

A Magyar Derby szervezői egyre inkább törekszenek arra, hogy a versenyszezon legkiemelkedőbb futama ne csak a lovakról szóljon. Az ünnepélyes megjelenés és a divat is komoly szerepet kap a rendezvényen, így már hagyomány, hogy a kalapok is versenyeznek.

„Három évvel ezelőtt kíváncsiságból látogattam ki a Kincsem Parkba, és annyira megfogott a Magyar Derby hangulata, hogy azóta már a nyári program része, hogy kijövünk egy baráti társasággal, és már nemcsak a fő futamra, hanem mindennap – mondta Berkecz Dóra. – Tavaly belépőjegyet lehetett nyerni, ha valaki kalapban érkezett, és nyertem egy belépőt, ez inspirált, hogy idén saját készítésű darabbal jelenjek meg. A versenytől függetlenül régóta szeretem a kalapokat, és hétköznap is szívesen hordom őket. A koncepcióm az volt, hogy a kalapom a női lovas cilinderek formáját kövesse, és arra gondoltam, legyen csíkos, mint a kalapdobozok. A gyöngyöstoll úgy került rá, hogy egy baromfival foglalkozó cégnél külkereskedőként dolgozom, és szeretem volna, ha valami személyes megjelenhet a díszítésben. Nagyon örülök, hogy nyertem, és már most azt tervezgetem, milyen lesz a jövő évi kalapom.”

A Magyar Derby kalapversenyének zsűrijét Schilling Kolos divattervező, stylist vezette, aki kalapkirályként is ismert. Saját kalapkollekcióján kívül rendszeresen készít kalapokat hazánkban forgatott nemzetközi filmekhez, hazai és külföldi divatmagazinokban jelennek meg trendi kalapjai, és tervezett már sapkákat különböző légibázisok munkatársainak is. Nagyon szívesen dolgozik lovas rendezvényeknek, és minden évben ő tervezi a Nemzeti Vágta biztonsági huszárcsákóját.

„A lovas rendezvényeken a dress code előírja a kalap viseletét – mondta Schilling Kolos. – A lovasverseny mindenhol speciális ünnepi alkalom egy-egy nemzeteknek, a tradíció, a sportteljesítmény, a lovak szeretetet egyszerre benne van. Nem véletlen, hogy együtt jár az ünnepélyes megjelenéssel. Éppen ezért dolgozom szívesen ezekre az alkalmakra. Egy jó kalap ugyanis megkoronázza a megjelenést, akkor jó, ha a harmóniát erősíti az arc és az öltözet szempontjából is. A személyiség alapvetően befolyásolja, hogy ki mennyire merész darabot bír el, de egy kalap arra is kiváló, hogy megjegyezhetővé tegye a viselőjét. Persze mindig van praktikus szempontja is a tervezésnek. Egy szabadtéri rendezvénynél az is fontos például, hogy nagyobb szélben is a helyén maradjon. Ezt mind együtt értékeljük, ha versenyeznek a kalapok.”

Az ünnepi kalapok eredetileg főleg nemezből készültek. Minél finomabb szőrt használtak hozzá, annál könnyebb, légiesebb megjelenésű darabokat lehetett belőle alkotni. Az olcsóbbak durvább gyapjúkból készültek. A legdrágább kalapok alapanyaga a nyúlszőr volt. A divatipar ezt ma már ritkán használja, és formákban is az egyszerűbb megjelenésű, könnyen szállítható és olcsó kalapok kedveznek a sorozatgyártásnak. Az pedig, hogy popsztárok, divatbloggerek és Katalin hercegné fején gyakran látható mindenféle extrém és csodás darab, egyre inkább visszahozta ezt a viseletet a divatba.

„Az egyedi kalap más kategória, mint a trendi, bárhol elérhető darabok. Ezek kifejezetten alkalomra és személyre szólóan, a hagyományos kézi technikával készülnek, nemes anyagokból. Magyarországon főleg esküvőkre rendelnek, de egyre gyakrabban van megbízás hétköznap hordható egyedi tervezésre is. Ezeknek az ára nyilván vetekszik egy márkás öltönyével, luxuscikknek számít, igaz, ha úgy számolunk, hogy egy klasszikus kalap akár negyven évig hordható, máris nem számít olyan luxusnak egy ilyen darab a ruhatárban.”

Borítóképünkön kalapos nő a budapesti Kincsem Parkban rendezett Derby Fesztiválon 2018. július 1-jén

MTI Fotó: Mónus Márton