Venne magyar autót vagy telefont?

Megpróbálunk nem versenyezni – ez az egyik titka a márkának, amely nem próbálja titkolni magyarságát. A 2019-es Brain Bar rendezvényen Gém Péter, a Dorko ruházati márka alapítója vallott arról, hogyan építette fel a divatcéget többek között zenészekkel való partnerségek és társadalmi akciók segítségével – írja a Makronóm tudósítása alapján a Mandiner.

A sport megtanít veszíteni

Bár Gém Péter, a cég alapítója lemondott nagy álmáról, hogy teniszjátékos legyen, kiemelte, hogy nagyon sokat köszönhet a sportnak. Ahogyan egy 64 játékosból álló tenisztornán is mindig csak egy ember nyerhet, a többieknek az üzlet világában is haza kell menniük.

Fontos, ezért hogy megtanuljunk veszíteni.

Gém, feladva sporthoz fűződő álmait, maga is szerencsét próbált a vállalkozói világban, ahol elég sokszor kudarcot is vallott.

A megfelelő irányt keresve döntött úgy – mivel szereti a zenét –, hogy zenészek között szeretne mozogni és azon gondolkodott, mivel szolgálhatná ki őket. „Így kezdődött a Dorko története” – mondta.

A cég alapítója szerint a Dorko sikerének a kulcsa az, hogy szeretik amit csinálnak és hasznosnak is érzik azt.

„Nagyon fontosnak érezzük, hogy vannak erős hazai márkák és nem csak globális márkák árasztják el a piacot” – tette hozzá.

Gém ma számos olyan magyar márkát lát, amely eltitkolja azt, hogy magyar. A Dorko esetében ez nem így történt, ők őszintén vágtak bele az üzletbe azzal a tudattal, hogy ennek előnyei és hátrányai is lesznek majd – vélekedett.

A kezdetben kevésbé ismert márka kampányaihoz épp ugyanilyen kevésbé befutott művészekkel léptek partnerségre. „Volt egy barátom, akit úgy neveztek, hogy Halott Pénz” – mondta Gém, akivel együtt teniszeztek is.

Halott Pénz ekkor még az A38 hajón tartott körülbelül 150 fős koncerteket és talán épp annyian ismerték, mint Gém Péter ruházati márkáját – mindketten hosszú évekig igyekeztek ismertté válni saját piacukon.

A siker három tényezője

A Dorko másokkal, például Bercsényi Balázs tetoválóművésszel is partnerségre lépett. Megállapodtak, hogy terveznek egy pólót és elosztják a profitot. Bele is kezdtek az üzletbe, ami egyre jobban ment. Később fontos elvvé vált, hogy művészekkel közösen tervezik a termékeiket.

Gém Péter a sikernek három fontos okát emelte ki, amelyek nagymértékben növelték a vállalkozás ismertségét. Elsőként a nagy márkák gyakorlataitól eltérően – akik inkább csak a sztárokra figyelnek – ők a nem befutott emberekre koncentráltak és együtt növekedtek a kevésbé ismert magyar művészekkel, egymást segítve.

Másodszor pedig a Magyarországon fontos társadalmi problémákkal is foglalkozni kezdtek. Pár évvel ezelőtt készítettek egy olyan ruhakollekciót, amelynek profitját a látássérült emberek segítségére, vakvezető kutyák képzésére ajánlották fel (egy kutya kiképzése kétmillió forintos költséget jelent). Ezt rengetegen támogatták, köztük számos celeb is, így egyre híresebbé vált a mozgalom. „Nem költöttünk sokat marketingre, inkább olyan dolgokat kerestünk, amelyek érdekesek” – mondta Gém.

Arra a kérdésre, hogy miért veszik a magyarok a Dorko termékeket, Gém azt válaszolta, hogy azért, mert vagy tetszik nekik a márka, vagy tetszik nekik a termék. Sokan könnyedén tudnak azonosulni a Dorkoval az imént említett kezdeményezések és célok miatt.

A márka stratégiájában a harmadik fontos pont az volt, hogy

megpróbál nem versenyezni.

Olyan piac iránt érdeklődtek ugyanis, ahol nem túl nagy vagy egyáltalán nincs konkurencia, amely Gém szerint egy nagyon fontos szempont mindenkinek, aki vállalkozásba kezd. A Dorko gerillaként megy rá azokra az elhanyagolt területekre, ahol a nagy játékosok nincsenek jelen, így nem is próbálnak meg a Nike helyébe lépni például a kosaras cipők gyártásában.

Gém kiemelte, hogy a személyes karrierépítésben is a legfontosabb az, hogy találjuk meg azt a saját területet, ahol nem kell versenyeznünk, olyan helyet keresve, ahol van esélyünk nyerni.

Szerinte nagyon kevés ember rendelkezik jól leszűkített fókusszal és elmélyült szakértelemmel e területen. Ne közösségi média szakértők legyünk, hanem legyünk a divatipar közösségi média szakértői – mondott egy példát.

A magyar márka hátránya

Egy helyi márkának hátrányai is vannak: „vennél egy magyar autót vagy esetleg egy magyar telefont?” – kérdezte Gém.

Az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy a magyar termékek nem annyira jó minőségűek, mint más, nyugati országok termékei, így nehéz versenyre lépni a nagyobb vállalatokkal. Márpedig az életben két fontos termék létezik, a cipő és az ágy, mert minden pillanatban ezek valamelyikében vagyunk. Gém elárulta, hogy a cipők világában átlagosan

az esetek két százalékában fordul elő az, hogy a vásárlók valamilyen ok miatt visszaviszik a cipőt a boltba.

Ez a szám a Dorkonál sincs másképp.

Mesterséges intelligencia szerepe a divatban

Gém arra is rávilágított, hogy hatalmas kihívások előtt állnak, ugyanis lassan megjelenik a divatban is a mesterséges intelligencia és a három-dimenziós nyomtatás, aminek következtében teljesen más irányt vesz majd az egész iparág. Azt is hangsúlyozta, hogy tisztában vannak vele, hogy a Dorko sosem lesz egy olyan méretű vállalat, mint a Nike vagy az Adidas, de komoly sikerekkel rendelkezik már.

A cég egyik tervezőjét, maga Stella McCartney – híres angol divattervező – hívta fel, hogy elismerje munkáját.

Tervezőjük azóta is az Adidasnál dolgozik.

Konkurencia szerepe hatalmas

A termékek értékesítésével kapcsolatban Gém azt mondta, hogy a legnehezebb rész a vevő tetszésének elnyerése. Az a feladat, hogy meggyőzzük a vevőket, hogy a Dorko-t válasszák egy Nike, Adidas vagy más híres márkák helyett. „De ebben rejlik az egész szépsége” – árulta el Gém.

Szerinte a cipők esetében a vállalatának a téli csizmák piacán is lehet lehetősége az áttörésre. „Itt csak a Martens és a Timberland van. Ők nem Nike vagy Adidas” – utalt a Dorko alapítója arra, hogy e területen sem kell közvetlenül versenyezni a legnagyobbakkal. Ez a piac teljesen beleillene a vállalat stratégiájába is, miszerint olyan piacokra kell betörni, ahol nincs túl erős konkurencia.

Egy kérdésre válaszolva a vállalatvezető elárulta, hogy

Magyarországon az egyetemisták számítanak a legfőbb vásárlói csoportnak.

Éppen ezért a vállalati stratégia részét képezi, hogy különböző egyetemekkel, helyi fesztiválokkal, vagy művészeti egyesületekkel fognak össze, ezeken keresztül pedig egyre többen ismerhetik meg a termékeket és magát a márkát. Ha a nagyvállalatok nem érdeklődnek a fesztiválok vagy egyetemek ruházati termékeinek a fejlesztéséért, akkor a Dorko belép e piacra és például egy hazai fesztivál ruhamárkájává válik.

Ugyanígy fontos, hogy a magyar sportolók is a Dorko termékeit viseljék – mutatott rá egy további irányra.

Végül Gém kifejtette, hogy nagy előny számukra, hogy a hazai piacon közelebb állnak a magyar emberekhez, így jobban ismerik őket mint a multik, és ez kulcsfontosságú. Végül elmondta, a külföldi terjeszkedésben nagy potenciált lát például Szlovákiában és hasonló kisebb országokban, mivel ezekre a gazdaságokra a nagy cégek nem igazán koncentrálnak, persze egyelőre óvatosan kezelik a terjeszkedés kérdését.

Borítókép: mandiner.hu