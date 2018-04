Világszabadalom a magyar rezsimentes ház

Ökoszenzációként harangozták be azt a magyar fejlesztésű lakóépület-technológiát, amely bárhol a világon lehetővé teszi, hogy a hagyományos energiahordozóktól, illetve közművektől független otthont építsenek maguknak az emberek.

Ökoszenzációként harangozták be azt a magyar fejlesztésű lakóépület-technológiát, amely bárhol a világon lehetővé teszi, hogy a hagyományos energiahordozóktól, illetve közművektől független otthont építsenek maguknak az emberek. Az önfenntartó Noah Ház technológiai rendszere már ismert megoldások továbbfejlesztése és kiegészítése újakkal – írja a Vasárnap Reggel.

A környezetvédelmi indíttatású innováció levédése Amerikában, Kínában és Ausztráliában folyamatban van – tudtuk meg az innováció piaci bevezetését és a sorozatgyártáshoz szükséges technológia fejlesztését pénzügyi befektetőként támogató OXO Labs szakértőjétől, Pongrác Dávidtól.

Az önnfentartó lakóház innovátora, Blaskovich Ákos tegnap, a szabadalmaztatott technológiával gyártott ház kereskedelmi forgalmazásának bejelentése alkalmából elmondta: az acél talajcsavarokra szerelt épület bárhol elhelyezhető, és bármikor környezetszennyezés nélkül eltávolítható és továbbvihető.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A ház nemcsak anyagában környezetbarát, hanem működése során is, mert a környezetétől nem vesz el energiát, és nem is terheli azt. A 3,5 méteres csavarokon nyugvó épület alatt a környezet háborítatlan marad, az élőlények lakóhelye nem tűnik el, ezért is keltette fel a Noah Ház a kínai nemzeti parkok érdeklődését, ahol akár szállodákat is lehet majd így telepíteni a természet megbolygatása nélkül, kizárólag megújuló energiákkal működő zöldház formájában.

A magyar fejlesztésű technológia nem könnyűszerkezetes ház – súlya megegyezik egy téglaházéval –, nem konténerház, nem passzív- és nem is aktívház, hanem mobil, rezsimentesen működtethető készház. Sorozatgyártására, évi 350 lakóház elkészítésére már két nagy gyártóval szerződés is született.

A várhatóan kedvező piaci fogadtatást a meglévő készház típustervek CSOK-kompatibilis mérete és elrendezése, valamint az valószínűsíti, hogy az önfenntartó ház megépítéséhez nincs szükség közművesített telekre, az a legolcsóbb, minden közművet nélkülöző területen is tökéletesen működik, hiszen saját rendszere biztosítja az áramtermelést, a hűtést-fűtést és a meleg vizet egyaránt.

A Pilisjászafalun megépült acélvázas prototípust egy favázas béta verzió követi, mindkét változatra jellemző, hogy földrengésbiztos – a Richter-skála szerinti 7-es erősségű földmozgást is állja –, és a 180-200 kilométer per órás hurrikán sem bontja el.

A környezetbarát lakóház-technológiával kapcsolatban Budai Henrietta, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének titkára kiemelten fontosnak nevezte, hogy lakóházléptékben sikerült megalkotni, és remélhetően tömegek számára is elérhetővé tenni a sorozatgyártás révén.

Az egyesület nemzetközi hálózatán keresztül népszerűsíti a Noah Házat – mondta, mivel nagy jövőt lát benne. A ház áráról a fejlesztő annyit mondott, hogy megegyezik egy klasszikus téglaház építési költségével, de a telekáron lehet spórolni, és a ház rezsimentes, ami sokat nyom a latban még a zöldmegoldásokra áldozni hajlandó célközönség körében is.

Borítókép: Shutterstock