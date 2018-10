Zacher Gábor: aki függő, világéletében függő marad

Van-e kiút függőségeinkből? Pánikba essünk-e, ha rajtakapjuk gyermekünket egy marihuánás cigivel? És mit tehetünk, ha azt tapasztaljuk, hogy nagy baj van?

„Attól a pillanatól kezdve nevezünk valakit függőnek, ha az adott dolog az élete részévé válik” – mondja az Apa Magazinnak adott interjújában Zacher Gábor toxikológus.

„Oszlassunk el egy félreértést: az alkoholfüggőség sem arról szól, hogy valaki mindennap megiszik két liter vodkát, noha ilyen eset is előfordul.

De ha az illető csak napi három sört iszik meg, ám az a mindennapjai tökéletes részévé válik, éppen olyan függő, mint az említett vodkás fickó. A függőség arról szól, hogy valami az ember életének a részévé válik.”

Az, hogy gyermekünk behódol-e a drogok csábító erejének, sokban múlik azon, milyen példát lát a családi körében. „Akkor mond nemet a gyerek, ha megtanítjuk nemet mondani” – fejti ki a szakember, és hozzáteszi, az otthonról hozott szociális minta, az ott látott és tanult mechanizmusok a gyermek egész életét meghatározzák. „Van egy felnőtt fiam s nem mindig pozitív hangsúllyal szokták mondani, hogy ez a gyerek olyan, mint te vagy. Sok mindent tőlem tanult meg a napi működéstől kezdve addig, hogy bizonyos dolgokra hogyan reagál.

Tehát ha valaki úgy nő fel, hogy azt látja, apa iszik, anya meg dobálja befelé a Rivotrilt és napi öt órát ül a tévé előtt… akkor ő miért lenne más?”

Sokan azt feltételezik, hogy egy marihuánás cigi vagy egyszeri szerhasználat rászokást eredményezhet. Zacher szerint ez a veszély alapvetően nem áll fenn. „Hülyeség, hogy egy marihuánás cigi függőséget okoz, ahogyan az sem igaz, hogy ha a gyerek „ma elszív egy spanglit, holnap már szúrni fogja magát” – hangsúlyozza ki a szakember, és rávilágít, hogy ezek mind tudományosan megdöntött elméletek. „Megint csak azt tudom mondani, hogy beszélgessünk a gyerekkel, ismerjük meg a világot, amiben él, a közösségi médiát is beleértve. Mindez persze akár veszélyes is lehet, hiszen a közösségi média éppen olyan függőséget okoz, mint a kábítószer, így a szülő is függővé válhat.”

A szakember vallja, hogy a függő világéletében függő marad, csak absztinensként éli az életét.

„Egyik ismerősöm jó húsz évig volt súlyos alkoholista. Egyszer azt mondtam neki: meg fogsz dögleni. Azt hiszem, egy nyitott, fogékony pillanatában kaptam el ezzel a mondattal, mert pár nap múlva felhívott, hogy segítsek neki. Lassan húsz év telt el és azóta nem ivott alkoholt. De egész életében függő marad, csak most éppen absztinens periódusát éli. Vannak, akiknél ez hosszabb, másoknál rövidebb ideig tart. De függők maradnak, csak aktuálisan szermentesen élnek” – zárja gondolatait az ország legismertebb toxikológusa.

Borítókép: Apa Magazin / Ajkai Dávid