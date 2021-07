Bruno Fernandes, Mbappé, Müller – csődöt mondtak az Eb fáradt sztárjai

KESERŰ SZÁJÍZZEL BÚCSÚZOTT A PORTUGÁLOK ÁSZA

Bruno Fernandesnek minden adottsága megvan ahhoz, hogy a portugál válogatott irányítója legyen, még akkor is, ha erre Cristiano Ronaldónak is rá kell tennie a pecsétet… A 26 éves labdarúgó remekül olvassa a játékot, technikás, mi több, gyors és gólerős is. Legalábbis klubszinten. A Manchester United azért igazolta át 2020 januárjában, mert a csapat menedzserének, Ole Gunnar Solskjaernek olyan futballistára volt szüksége, aki az egész pályát uralja, emellett a küzdeni tudása és temperamentuma is páratlan. Nyerő mentalitása nem mellékesen társaira is jó hatással van. Ezért az MU hajlandó volt belemenni a 80 millió eurós vételárba, s talán azért is, mert sokan állították, Sir Alex Fergusonnak is a kedvence lenne.

A klasszis nem volt tagja a 2016-os Eb-győztes együttesnek, Fernando Santos azt követően figyelt fel rá, hogy 2017-ben a Sportinghoz igazolt, 2019 óta kihagyhatatlan a legjobbak közül, igaz, 31 meccsen csak 2 gólos…

Talán sokan emlékeznek rá, ellenünk ő adott be a jobb oldalról, ezt követően pattant a labda Szalai Attiláról Raphaël Guerreiro elé, ebből a lövésből született a portugálok vezető gólja, a többit tudjuk… A németek ellen lecserélték, a franciák ellen őt hozták be Bernardo Silva helyett a 72. percben. Utóbbi csere megtörtént a belgák elleni nyolcaddöntőben is, csak épp az 55. percben.

A puszta tény, hogy a kieséses szakaszban csak csereként játszott bizonyítja, Fernando Santos is érzékelte, hogy ez nem Bruno Fernandes tornája.

PORTUGÁL SZEMMEL (Sérgio Pires, a Maisfutebol újságírója): „Bruno Fernandes kissé csalódást keltő teljesítményt nyújtott, hiszen jó idényt zárt a Manchester Uniteddel, a klub meghatározó játékosa volt. Egy kimutatás szerint a tornán szereplő futballisták közül övé volt a legtöbb játékperc az elmúlt idényben, és az Eb-n szerintem ennek itta meg a levét. A magyarok és a németek ellen nem játszott jól, utóbbi mérkőzés után Fernando Santos négyszemközt elmondta nekünk, hogy változtatásokat tervez a középpályán, így Fernandes volt az egyik, aki kikerült a franciák elleni kezdőből. Láthatóan fáradt és formán kívüli volt, de ettől függetlenül továbbra is remek futballista, aki még évekig a válogatott segítségére lehet.”

A FLEGMA ZSENI ELRONTOTT TIZENEGYESE LETT A FRANCIA BUKÁS SZIMBÓLUMA

A 2018-ban, már 19 évesen világbajnok Kylian Mbappé óriási terhet cipel: a szakemberek (és a szurkolók is) a 22 esztendős francia csatárt tartják Lionel Messi és Cristiano Ronaldo utódának; előbbi hatszoros aranylabdás, utóbbi ötszörös. A France Football Aranylabda-szavazásán az esélyesek listájára 18 évesen és 9 hónaposan jelölték 2017-ben. Gyorsasága páratlan, jól fedezi a labdát, cselezés közben képtelenség megállítani. Az Eb-n – ahogyan a francia labdarúgók többsége – nagyképűen, illetve inkább nyeglén futballozott, a PSG-ben rá irányuló fények mintha elvakították volna.

A tornát gól nélkül zárta, a nyolcaddöntőben Svájc ellen (3–3) az ő passzából egyenlített 1–1-re Karim Benzema, ám a tizenegyespárbajban Yann Sommer kiütötte a lövését, ezzel a franciák kiestek. Ebből a szempontból szimbolikus alakja is lehet a francia kudarcnak, de életkora miatt még több lehetősége lesz feledtetni a mostani tornát.

FRANCIA SZEMMEL (Flavien Tréssarieu, a L’Équipe újságírója): „Hírnevének, tehetségének köszönhetően Kylian Mbappé volt az Európa-bajnokság egyik arca, ráadásul papíron Antoine Griezmann-nal és Karim Benzemával hárman a világ legerősebb támadóhármasát alkották. Ehhez képest Mbappén nem látszott a szokásos energetikussága, görcsösnek tűnt, sokszor túlvállalta magát. Ettől függetlenül gólveszélyes volt, több találatból kivette a részét, a portugálok ellen például tizenegyest harcolt ki, gólpasszt adott Benzemának Svájc ellen. Ettől függetlenül a torna legjobb három játékosa közé kellett volna kerülne, de csalódást okozott. Csakúgy, mint a Griezmann-nal és Benzemával alkotott triója.”

KIFUTÓ MODELL LETT A KORÁBBAN ÜNNEPELT VILÁGBAJNOKBÓL

A gond azzal kezdődött, hogy Joachim Löw, a németek szövetségi kapitánya korábban a partvonalra tette, majd reaktiválta Mats Hummelst és Thomas Müllert. Noha mindketten első szóra jöttek, nem ment nekik úgy a játék, mint korábban. Hiába voltak kezdők, a kényszer szülte megoldás nem tett jót a játékuknak, egyikük sem a korábban megszokott önbizalommal lépett pályára, ráadásul Müller kihagyott helyzete az angolok ellen döntő hiba volt. Az Eb mérkőzésein úgy tűnt, mintha a támadó „kifutó modellként” Löw bizalmáért küzdött volna, és talán a hosszú száműzetés után nem sikerült felvennie a többiek ritmusát a válogatottban.

Müller esetében nem a korral volt a probléma, hanem a bizalommal, nagy kérdés, hogy a Löwöt váltó Hans-Dieter Flick, aki a Bayern kispadjáról ül át a válogatottéra, számít-e rá a jövőben. Ha nem, 106 mérkőzésen szerzett 39 gólja s a 2010-es vb-n öt találattal elnyert gólkirályi címe akkor is kiemelkedő eredmény.

NÉMET SZEMMEL (Tammo Blomberg, a Die Zeit újságírója): „A vb-gólkirály még sohasem szerzett gólt Európa-bajnokságon, ezt a rossz sorozatot most sem sikerült megtörnie, ráadásul az angolok ellen olyan helyzetben hibázott, amelynél tízből kilencszer betalált. Müller volt a Löw-éra szórakoztató részének egyik ikonja, most viszont ő lett az emblematikus alakja annak, hogy valami félrecsúszott az utóbbi években. A franciák ellen kilógott a csapatból, amelyben már két és fél éve nem játszott, a portugálok ellen úgy tűnt, »pályaedzői« szerepkörben is futballozik, végig instruálta társait. A magyarok ellen szimplán láthatatlan volt, majd jött az angolok elleni hiba. Kétséges, látjuk-e még válogatott mezben.”

