Ronaldo 15 éve még kólareklámban szerepelt – videó!

Cristiano Ronaldo épp leült a portugálok hétfői sajtótájékoztatóján a magyar válogatott ellen 3–0-ra megnyert keddi mérkőzés előtt az asztalhoz, amikor észrevette, hogy két kólásüveg van előtte. Mivel ő nem iszik ilyesmit, távolabb rakta az italokat, majd magához vett egy vizesflakont, és kijelentette, hogy „Igyatok inkább vizet!”.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water!

He moved them and said „Drink water” pic.twitter.com/U1aJg9PcXq

— FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021