Még egy nagy rohamra felpörögnek a labdarúgó Európa-bajnokság eseményei, hogy aztán két napra szinte teljesen megálljanak. Persze a labdarúgók az alatt sem fognak pihenni, de a következő találkozók, a nyolcaddöntők majd szombaton jönnek.

Cristiano Ronaldo arcára újra mosoly csalhatnak a csapattársak is

Fotó: Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Előtte, szerdán azonban még egy igazi csemege jön, hiszen a sokakra remek benyomást tévő, de így is egy ponttal az F csoport utolsó helyén álló Georgia Portugália ellen megy csatába. A grúzok győzelmi kényszerben futnak majd ki a pályára, hiszen vereség esetén biztosan csomagolhatnak, míg a portugálok helye már biztos a következő körben, azonban legnagyobb sztárjuk, Cristiano Ronaldo eddig még nem vette be az ellenfelek kapuját, s éhezik a gólokra. A kérdés csupán az, hogy Roberto Martínez pályára küldi-e a klasszisát, vagy pihentetni akarja a folytatásra.

– Ha csak a száraz tényeket nézzük, akkor a portugálok a mérkőzés esélyesei, ez nem is lehet kérdés, de náluk is biztosan lesznek változások az összeállításban – fogalmazott Kovácsevics Árpád, a PMSC, a Mohács, a Rába ETO, és még számos csapat korábbi hálóőre, a Szentlőrinc SE kapusedzője. – Ezek az utolsó fordulós meccsek ezért mindig kérdésesek. A grúzok eddig pozitív képet festettek magukról. Remek mentalitásban játszanak. Én úgy gondolom, ez a mérkőzés döntetlennel ér majd véget. Cristiano Ronaldo egy olyan játékos, aki mindig a pályán akar lenni. Ha a szövetségi kapitánytól megkapja a lehetőséget, mindenképpen játszani fog. Ő egy szuper sportember, aki folyamatosan a rekordokat hajhássza. Ő biztosan játszani szeretne, és fog is. Tovább fogja a csúcsokat görgetni. Efelől nincsenek kétségeim.