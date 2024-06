Az utolsó fordulókhoz érkeztek a labdarúgó Európa-bajnokság csoportjai, s olyan együttesek is végveszélybe kerültek, amelyekről sokan azt hitték, majd az utolsó mérkőzéseken is számolni kell velük. Ilyen Horvátország is, amelynek mindenképpen le kell győznie Olaszországot hétfőn 21 órakor, ha tovább akar lépni a kvartettből.

Ugyanakkor az olaszok sem érezhetik magukat biztonságban, hiszen ha az albánok közben legyőznék a már biztosan továbbjutó spanyolokat, akkor a vereség az útjuk végét jelenti a kontinenstornán. Persze, ha a spanyolok nyernek, akkor akár az olaszok és a horvátok is tovább juthatnak.

– Látva az olaszok spanyolok elleni védekezését, az biztos, hogy még mindig nagyon magas szinten tudják művelni a játéknak ezt a részét, annak ellenére, hogy a spanyol válogatottnak volt bőven helyzete – kezdte kérdésünkre Győri János, a PMFC operatív igazgatója, korábbi válogatott labdarúgó. – A négy évvel ezelőtti Európa-bajnoki sikerüket nem biztos, hogy meg tudják ismételni, öszességében akkor jobb csapatuk volt. Ezt a két együttest idén nem sorolnám a favoritok közé. Egymás ellen mindkét csapatnak kockáztatnia kell, de főleg a horvátoknak. Összességében döntetlen környéki eredményt várok, mert két hasonló kaliberű csapat fog játszani, s a tét nagy lesz. Az olaszokban érzek kicsivel több erőt, inkább az ő sikerüket tartom elképzelhetőnek, de azt is egy szoros, egygólos győzelemmel.

A B csoport állása: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Olaszország 3, 3. Albánia 1, 4. Horvátország 1.