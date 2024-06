Ebből a szempontból a magyarok több értékes tapasztalatot szereztek korábban, hiszen Rossi csapata a hajrában tudott pontot menteni Litvániában és Bulgáriában is – olvasható az Origón. Svájc viszont a problémák ellenére is erősebb kerettel rendelkezik, a magyaroknak ezt az összeszokottságukkal és a csapatszellemmel kell ellensúlyozniuk. A szombati ellenfél három évvel ezelőtt ráadásul az előző Eb nyolcaddöntőjében 11-esekkel kiejtették az akkor világbajnok franciákat is, majd a nyolc között csak 11-esekkel maradtak alul a spanyolokkal szemben. A magyar-svájci összecsapás 15 órakor kezdődik Kölnben, melynek játékvezetője az idei Bajnokok Ligája-döntő bírója, a szlovén Slavko Vincic lesz.