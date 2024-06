Út a skótok elleni gólig

A futballpályák környékén mindenki tudta, hogy a 2000-es, június 20-i születésű Csoboth Kevin nem „töri el" a labdát. De nem mindenki képes beváltani a hozzáfűzött reményeket. A Pécsi Góliátban, a Pécsi MFC-ben, a Főnix-Goldban, a Ferencvárosban, a Kozármislenyben, a portugál Benfica színeiben is pallérozódott támadó jó iskolákat járt ki. Felnőttként Újpestről, a hazai NB I-ből került be a jelenlegi nemzeti együttesbe. Ez azért is különösen érdekes, mert Marco Rossi szövetségi kapitány sokáig gondolkodott a benevezésén. Hála az újabb reguláknak, ma már 26-os minden nemzeti válogatott kerete. Korábban ez csak 22-es volt, s ha így maradt volna, akkor bizony le is maradhatott volna Kevin élete nagy kalandjáról.