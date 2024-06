Példák, amiben segíteni tudnak az adományozók

Az Ökumenikus Segélyszervezet jelenlét pontjain megtartott foglalkozásokra a gyerekek gyakran éhesen érkeznek. A munkatársak igyekeznek mindig harapnivalót is készíteni a hozzájuk érkező gyerekeknek. 10 hívással a 1353-on 1 gyermek heti étkezéséhez lehet hozzájárulni.

Egy új játéknál is nagyobb csillogást varázsolnak a gyerekek szemébe az élmények, amelyeknek egyszerre van közösségépítő és fejlesztő hatása is a kicsikre. 20 hívással a 1353-on egy gyermek közösségi élményen való részvételét lehet támogatni.

A nyári táborokban szerezhető élmények mellett a lemaradások behozására, a játékos gyerekfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek a Segélyszervezet (például fejlesztőpedagógus, logopédus vagy mozgásfejlesztő) szakemberei. 30 hívással a 1353-on 1 gyermek egy havi fejlesztésének költségeihez lehet hozzájárulni.

Segítség minden korosztálynak a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez

A szervezet biztos kezdet gyermekházaiban már a születéstől segítik a legkisebbek egészséges fejlődését, a hátrányok kialakulásának megelőzését. Tanoda programjában és Jelenlét pontjain a gyermekek pedagógusoktól és fejlesztő szakemberektől kapnak segítséget a hátrányaik ledolgozásához, s a digitális, modern eszközökkel tartott foglalkozásokon játékká válik a tanulás. A nyári táboraiban az élmények mellett a lemaradások behozására, a játékos gyerekfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek a szervezet szakemberei. Átmeneti otthonaiban a munkatársak mindent megtesznek, hogy a gyerekek a megtapasztalhassák az otthon biztonságát, és családjukkal együtt esélyt kaphassanak a továbblépésre. Itt minden korosztályból vannak gyerekek az újszülöttől a középiskolásig. Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontja nélkülöző családok és gyermekek tízezreit támogatja évente élelmiszerrel, ruhával, tanszerrel egész évben.