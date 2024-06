Vasárnap egyetlen mérkőzésre kell figyelnie a magyar labdarúgó-válogatottnak, a saját Skócia elleni összecsapására, hiszen ha azon nyer, megvan a csoport harmadik helye. Utána persze már lehet azt lesni, melyik csoportban alakulnak úgy a dolgok, hogy az ottani harmadik kevesebb ponttal, vagy rosszabb gólaránnyal végez a mieinknél. Két ilyen együttes kell, hogy a magyar csapat továbbjusson.

– Magasra tette a magyar válogatott az elmúlt években a lécet, és sokszor nehéz ezeknek az elvárásoknak megfelelni – jelentette ki Magyar Márk, a HR-Rent Kozármisleny klub igazgatója. – A német válogatott egyértelműen jobb csapat, de Svájcnak is nagyon erős kerete van. Ha az ember rosszabb napot fog ki, akár többen is a együttesből, akkor ezek rettentő nehéz mérkőzések. Viszont talán pont most jön egy olyan ellenfél, amely ellen végre hozhatjuk azt a játékot, illetve a győzelmet, amit annyira várunk. Szerintem meg is lesz a siker, utána pedig, ahogyan szoktunk, bizakodunk, hogy a többi eredmény is megfelelően alakuljon. Remélhetőleg folytathatjuk a szereplést! Ha sikerülne 2-3 góllal nyerni, akkor bizakodhatunk, de ha nem is jutunk tovább, akkor is büszkék lehetünk a csapatra.

A vasárnapi program: Skócia–Magyarország, Svájc–Németország (mindkettő 21.00).

Az A csoport állása: 1. Németország 6, 2. Svájc 4, 3. Skócia 1, 4. Magyarország 0.