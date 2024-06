Ezt ne hagyja ki! Gombfocicsata helyett Európa-bajnokságot közvetíthet

Egész Európa rólunk beszélhet: a korábbi pécsi egyetemistát is hallhatjuk kommentátorként A korábbi pécsi egyetemista, Varga Péter gyerekként végletekig kiélezett gombfocicsatákat, de azóta többek között nyári olimpiai játékokat és több nemzetközi nagy tornát is közvetített már. A közelgő németországi labdarúgó-Európa-bajnokságra is gőzerővel készül, de már nem megy bele könnyelmű ígéretekbe, tanulva a 2016-os szökőkutas esetből.